Hürmüz’de yeni rota savaşı! İran, Umman’ın teklifini elinin tersiyle itti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nda sular durulmuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman’da gerçekleştirilen kritik teknik heyet görüşmelerinde, boğazdan gemi geçişlerini düzenleyecek yeni bir rota önerisinde bulunduklarını açıkladı. Bölgedeki askeri hareketliliği ve Umman karasularındaki gemilere yönelik saldırıları "savaş koşulları" olarak nitelendiren Garibabadi, Umman’ın sunduğu alternatif rotayı ise kesin bir dille reddettiklerini ilan etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman’daki teknik heyet görüşmelerinde Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri konusunda yeni rota önerdiklerini belirtti.
Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Umman’daki teknik heyet görüşmelerinde Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri konusunda yeni rota önerdiklerini söyleyen Garibabadi, ülkesinin, Umman karasularındaki gemilere saldırı düzenlemesini "savaş koşulları" ile ilişkilendirdi.
İran’ın kendi karasularını kontrol ettiğini belirten Garibabadi, ancak kıyıdaş ülke olan Umman’ın karasularını da güvenlik ve emniyet açısından izlemeleri gerektiğini savundu.
Garibabadi, Umman’ın gemi geçişleri için önerdiği rotanın ise İran için kabul edilemez olduğunu ifade etti.