Dünya Hürmüz gerilimi sonrası harekete geçti! Pakistan Donanması ticaret gemilerine refakat başlattı
Dünya

Hürmüz gerilimi sonrası harekete geçti! Pakistan Donanması ticaret gemilerine refakat başlattı

Pakistan Donanması, ulusal deniz ticaretine yönelik çok boyutlu tehditlere karşı refakat operasyonu başlattığını duyurdu.

Orta Doğu'da artan gerilimin ardından Pakistan deniz güvenliği için yeni bir adım attı. Pakistan Donanmasının, ulusal deniz ticaretine yönelik çok boyutlu tehditlere karşı "refakat operasyonu" başlattığı bildirildi.

 

Çok boyutlu tehditlere karşı alınan karar

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; donanmanın, ulusal deniz ticaretine yönelik "çok boyutlu tehditlere" karşı operasyon başlattığı ve bu kararın, “değişen bölgesel deniz güvenliği ortamı ve kritik deniz yollarında potansiyel aksamalar" nedeniyle alındığı belirtildi.

 

Ulusal enerji arzının kesintisiz akışı ve deniz iletişim hatlarının güvenliğini sağlamanın amaçlandığı aktarılan açıklamada, “Pakistan Donanmasının refakat operasyonları, Pakistan Ulusal Denizcilik Şirketi ile yakın koordinasyon içinde yürütülmektedir.” denildi.

 

Açıklamada, Pakistan ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığı ve hayati önem taşıyan deniz yollarının güvenli ve kesintisiz kalmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

 

Son olarak açıklamada, Pakistan Donanmasının iki ticaret gemisine refakat ettiği kaydedildi.

 

Pakistan Donanmasının söz konusu refakat operasyonu, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmasının ardından, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına yönelik açıklaması sonrası gerçekleşti.

