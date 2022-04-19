Hurmalı brownie nasıl yapılır? Pratik hurmalı kakolu unsuz kek
Nefis hurmalı unsuz browni | Çayın ya da kahvenin yanına hem leziz hem de hafif bir tarif arayanlar 'Hurmalı kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Hurmalı kek için hangi malzemeler gerekli? Unsuz şekersiz hurmalı browni tarifi:
Ünlü kahve dükkanlarında ikram edilen hurmalı fit kekin benzerini evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. İşte, hurmalı unsuz kek tarifi:
Pratik hurmalı kakolu unsuz kek
Malzemeler:
- 8 adet hurma
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı badem unu (Çiğ bademi rondodan geçirerek elde edebilirsiniz)
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvıyağ
Hurmalı brownie nasıl yapılır?
Öncelikle hurmaların çekirdeklerini çıkartın ve sıcak suda 15 dakika kadar bekletin.
Ardından tüm malzemeleri blendardan geçirin.
Bir fırın tepsisini yağlayın ve malzemeleri yayın.
Keki 15 dakika fırında pişirin.
Soğuyan keki buzdolabına kaldırın ve iyice soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.