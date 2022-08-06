Hurma ve erikle yapılıyor! 2 dakikada bağırsağınızı boşaltıyor! Kabızlık giderici kür tarifleri

Vücudumuzun çok işleyiş şekli, her gün ne tüketeceğimize bağlıdır. Sindirim sistemimiz düzgün bir şekilde halledilmesi gereken karmaşık ve hassas bir mekanizmadır. Düzgün bir şekilde çalışmadığında, vücudumuz sağlığımızın kötüleşeceği ve birçok sağlık sorununun ortaya çıkacağı temel besinleri alamaz.

Kabızlık belirtileri nelerdir?

Dışkının çok sert olması

Çok az olması

Zorlanarak çıkarılması

Sıklığının az olması

Kabızlık neden olur?

Dışkılama zorluğu olarak tanımlanan kabızlığın oluşmasında sindirim sistemi hastalıklarıyla birlikte sağlıksız beslenme ve diyet alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, ilaç kullanımı gibi faktörler yer almaktadır. Kabızlık neden olur? sorusuna verilebilecek diğer yanıtlar ise şu şekilde sıralanabilir:

Tuvalet ihtiyacını ertelemek

Katı gıdalarla beslenmek

Fazla inek sütü tüketmek

Rektumda ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Hormonal hastalıklar

Dışkılamada rolü olan kaslara ait işlev bozuklukları

Kabızlığa neden olan yiyecekler nelerdir?

Kabızlığa yol açtığı bilinen bazı yiyecekleri tüketmekten kaçınmak ya da bu yiyecekleri mümkün olduğunca sınırlamak gerekmektedir. Bunlar, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Muz

Makarna

Pirinç lapası

Pilav

Fazla süt tüketimi

Fast food yiyecekler

Beslenme düzenine ve hareketli yaşam tarzına dikkat edilmiş olmasına rağmen hala kabızlık sorunu yaşanıyorsa, kabızlık tedavisi için doktora başvurmak gerekmektedir.

Kabızlık nasıl geçer?

Bozulmuş sindirim, çeşitli ciddi sağlık kaygılarını tetikleyebilecek zararlı bileşiklerin birikmesine neden olabilir. Bu nedenle, sağlıklı beslenmeyi rejiminize dahil etmek ve yılda en az iki kez tam vücut temizliği yapmak esastır. Bütün bunlar takip edilirse, vücutta istenmeyen birçok sorundan kaçınılacak aşırı toksik madde birikimi olmaz.

Aşağıda, bağırsaklarınızı sadece 2 dakikada boşaltan inanılmaz bir vücut detoks karışımı sunuyoruz.

MALZEMELER:

-5 tane hurma

-5 tane erikler

-5 su bardağı kaynar su

HAZIRLIK:

Kolay bir hazırlıktır, suyu sadece bir tencereye koyup kaynatın, kaynama noktasına erik ve tarihleri ​​de ekleyin. Ardından, karışımı 15 dakika daha pişirin. Zaman geçtikten sonra, sıcaktan çıkarın ve soğumaya bırakın.

KULLANIM:

En iyi sonucu almak için, her sabah aç karnına 1 çorba kaşığı alın ve anında daha iyi hissedeceksiniz. Bu etkili karışım, kabızlık gibi birçok sindirim sorununu gidermenize yardımcı olacaktır. Sindiriminiz, yüksek lif içeriğinden dolayı büyük ölçüde iyileştirilecektir. Şimdi, tek yapmanız gereken denemek ve şaşırtıcı sonuçların tadını çıkarmak.

Diğer pratik tarif;

Kabızlık Giderici (Özel Kür) Tarifi İçin Malzemeler

*1 litre su

*150 gr hurma

*150 gr kuru erik

Kabızlık Giderici (Özel Kür) Tarifi Nasıl Yapılır?

1 litre suyumuzu tencereye alıp kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra içine hurma ve kuru eriklerimizi ekleyip 15 dk kaynatıyoruz soğumaya bırakıyoruz. Buzdolabında bir konserve kavanozunda 15 gün rahatlıkla saklayarak muhafaza edebilirsiniz. Her sabah aç karına ve akşam uyumadan önce 3 yemek kaşığı içiyoruz kaşığın üstüne bir hurma ve erik koyup onuda yiyoruz. Yalnız eriği yedikten sonra çekirdeğini de yutuyoruz bunu 15 gün kullanıp 1 hafta ara verin sonra tekrar başlayabilirsiniz.

(hurmanın çekirdeğini yutmuyoruz)

İleri derecede kabızlık görülen durumlarda ise ilaç kullanmak gerekebilir.