Hürjet'in gelişimine teknolojik destek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağının test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir mühendislik simülatörü geliştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre TUSAŞ, tasarımdan üretime kadar tüm süreçleri kendi kaynakları ve milli kaynakları ile yürüten Hürjet Projesi ile yoğun bir şekilde devam ediyor.

Proje kapsamında Hürjet'in test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere "Hürjet 270" adlı bir mühendislik simülatörü geliştirildi. Yapay zeka altyapısı ile donatılan simülatör, test pilotlarından alınan geri bildirimlerle Hürjet tasarımının ergonomisine katkıda bulunacak ve gelecekteki eğitim simülatörü için veri toplanmasına imkan verecek. Simülatör, test çalışmaları sırasında pilotların karşılaştığı hataların anında tespit edilmesine de katkıda bulunacak. Böylece geliştirme aşamasında mevcut riskler belirlenecek ve ortadan kaldırılacaktır.

Hürjet kokpitinin daha az maliyetli kısımlarından oluşan simülatör, en son teknolojik gelişmeleri içermektedir. Gerçek zamanlı yazılım sayesinde tasarım mühendislerine pilot girdileri gerçek uçuş senaryolarından test etme imkanı sağlayan simülatör, geniş görüş açısı ile boyut ve özellikleriyle mühendislik geliştirme simülatörü olarak savunma sanayinde bir ilktir. .

Hürjet'in gelişimi için teknolojik destek

En yeni artırılmış gerçeklik ve "insan gözü çözünürlüğü" sunan "karma gerçeklik" teknolojilerini kullanan simülatör ile, gözlük takılıyken dışarıda görülen gerçek görüntünün üzerine sanal bir görüntü eklenebilir. Bu teknolojiler sayesinde tüm geliştirme konseptleri detaylı ve güvenli bir şekilde test edilebilir.

Hürjet 270 simülatörünün, gerçek zamanlı senaryolarla Hürjet'in gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

TUSAŞ Prototip Müdürlüğü tarafından üretilen simülatörün aviyonik ve uçuş kontrol yazılımı, ekranları, kokpit bileşenleri ve iletişim ekipmanlarının tüm entegrasyonu TUSAŞ bünyesinde ulusal olarak tamamlandı.

Pilot deneyimi tasarıma rehberlik edecek

TUSAŞ Uçak Projelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, AA muhabiri Hürjet, Türkiye'nin ilk süpersonik jetinin olacağını söyledi.

Hürjet mühendislik simülatörünün projeye yapacağı katkılar hakkında bilgi veren Doğan, şunları söyledi:

"Hürjet'i sıfırdan tasarlayacağız, 2 prototip üreteceğiz ve 2022'nin sonunda ilk prototip ile uçmayı planlıyoruz. Uçak üretilip montajı yapılmadan önce uçuş kontrol algoritması ve yazılımı, aviyonik yazılımını geliştirmemiz gerekiyor. Hürjet için geliştirdiğimiz 270 derece mühendislik simülatörü, uçuş kontrol algoritması ve yazılımını bizlere sunmakta olup, test pilotlarının girdileri ile aviyonik yazılımlar yapma konusunda büyük bir kabiliyet sağlamaktadır ve bu kabiliyeti ülkemize kazandırmış bulunmaktayız. Uçak henüz ortada değilken 'hesaplamalı akışkanlar dinamiği' ile desteklenen ve rüzgar tüneli testleri ile doğrulanan uçuş mekaniği modeli, test pilotlarımıza ve tasarım mühendislerimize hizmet vermektedir.Mühendislerimiz tarafından tasarımı olgunlaştırmak için üretilen mühendislik geliştirme simülatör altyapısı pilotlardan elde edilen girdileri tasarlarken harmanlamak ve işlerini zamanında tamamlamak. ülkemiz için bir ilk oluyor "

Bu altyapıyı TUSAŞ mühendislerinin koordinasyonunda sınırlı bir bütçe ile kısa sürede gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Bu anlamda TUSAŞ mühendislerimiz sadece uçak geliştirmede değil, anlamında da çok iyi bir performans sergilediler. Bu tür altyapıların geliştirilmesi konusunda da önemli yetenekler kazandılar. "dedi.