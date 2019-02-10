Humeyni Devrimi'nden sonra kılınan ilk cuma namazı! İran'da Humeyni Devrimi'nden hemen sonra kılınan ilk Cuma namazının görüntüleri ortaya çıktı.

İran'da 1979 yılında gerçekleşen Humeyni Devrimi'nden sonra kılınan Cuma namazının görüntüleri, 40 yıl sonra ortaya çıktı. Kırk yıl önce kılınan bu namazda imâm ile birlikte (hemen arkasında) Amerikan Büyükelçisi,Yahudi Hahamı, üç de Hristiyan bulunuyor. Humeynî Devrimi'nin zaferini kutlamak için bunlar da imâmla birlikte namaz kılıyorlar.

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