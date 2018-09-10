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Hulusi Akar'dan 2 askerle ilgili açıklama!

Yunanistan'ın dün öğle saatlerinde alıkoyup, serbest bıraktığı 2 Türk askeriyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Akar, Yunanistan'ın yaklaşımının iyi komşuluk örneği olduğunu söyledi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:52
Hulusi Akar'dan 2 askerle ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın 2 Türk askerini serbest bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti' ifadelerini kullandı

lli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YUNANİSTAN'IN 2 TÜRK ASKERİNİ SERBEST BIRAKMASI

Bir gazetecinin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında görevli iki askerin sehven hududu geçmesinin ardından alıkonulduğu Yunan makamlarınca serbest bırakılmasına yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi. İki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu.

"YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER SONUCU İKİ ASKERİMİZ TÜRK MAKAMLARINA VERİLDİ"

Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı (Panos) Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler.

Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum."

İDLİB KONUSU

İdlib'teki son durumla ilgili sorulara karşısında da Bakan Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı:

Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz.

Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:52
  1. Hulusi Akar
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Yunanistan

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