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Gündem Hulusi Akar çok sinirlendi! "Köpeklerle piçlerle..."
Gündem

Hulusi Akar çok sinirlendi! "Köpeklerle piçlerle..."

Yeniakit Publisher
2024-02-04 09:46:00 -

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye'nin büyük ve güçlü olmaktan başka çaresi olmadığını söyleyerek, "PKK'lı, YPG'li köpeklerle, piçlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye'nin büyük ve güçlü olmaktan başka çaresi olmadığını söyleyerek, "Bizim büyük ve güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Eğer bu şekilde kalırsak bizi çiğnerler. Bizi engellemek için bacaklarımızdan ve ceketlerimizden çekiyorlar. Bir taraftan korona virüsle uğraştık, diğer taraftan tarihin en büyük depremlerinden biriyle karşılaştık. Binlerce insanımızı kaybettik. O yaralarımızı sarmayla uğraşıyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Diğer taraftan da PKK'lı, YPG'li köpeklerle, piçlerle bizi durdurmaya çalışıyorlar. Durduramayacaksınız. Arkanızda kim olursa olsun, peşinizde kim olursa olsun. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. Sonuna kadar gideceğiz ve bu iş bitecek. Allah'ın izniyle bu teröristleri kazdıkları çukurlara, barınaklara gömmeden bize rahat yok. Bunlar nerede olursa olsun" dedi.

Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu belirten Hulusi Akar, "Bu mücadele çok büyük bir mücadele. Durmayacağız ve sonuna kadar götüreceğiz ve en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar da bu mücadele yurt içinde ve yurt dışında nerede olurlarsa olsun neredelerse hedefimiz orası. 365 gün operasyon var. Çok şükür bunları gömdük, gömmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ali Karakeseli

 Ne günlerle kaldık.

Ahmet

İzmirdeki Güzel İnsan Taksici Kardeşimizi Şehit eden pkk sempatizanı imiş Bu tiplerde ne insan sevgisi vardır ne minnet vardır Yemek yediği kaba tükürür denilen bu tipler Kötü İnsandır Gaddardır Sevgisizdir Bu önemli ölçüde yaşam şartlarından kaynaklanır çocukluğunda nerde çokluk orda bokluk deyimince sevgi görmemiştir ayağına doğru düzgün ayakkabı bile alınmamıştır Anası 10 çocuk doğurur Ana çalışmaz Baba o çocuklara bakamaz çocuklar kinle kıskançlıkla hasetle büyük parayı ne olursa olsun kazanmayı amaç edinir yasa dışı yollara sapar Ezilmiştir güç sahibi olursa başkalarına Zulmeder bu Taksici Katili şerefsizde Kötü İnsan olmuş muhtemelen anlatmaya çalıştığım şartlardan geçmiştir diğer pkk ypgliler gibi Bunlar Kötü insanlar Delil adlı bu pislik internette bizi dışladınız gibi sözler sarfetmiş Kötüyü dünyanın her ülkesinde herkes dışlar hiç kimse sevmez İnsan olan ki bu pislik katil insan değil , önce ben neler yapıyorum iyimiyim kötümüyüm diye kendini sorgulamalı. 1970 lerde bakabileceğiniz kadar çocuk yapın denilmişti Devletçe biz özgürüz dilediğimiz kadar çocuk yaparız dendi ama işte Delil gibileri iyi çocuk olamıyor iyi insan olamıyor İnsan bile olamıyor. Taksici kardeşimize Allah rahmet etsin.
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