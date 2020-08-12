Hulusi Akar başkanlığındaki Türk heyeti Azerbaycan'a gidiyor

Türkiye’nin Akdeniz’de Yunanistan özelinde Avrupa ile yaşadığı kriz ve Azerbaycan-Ermenistan geriliminin gölgesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti, Azerbaycan ve Türkiye’nin yaptığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarını izlemek için Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamada, Bakan Akar başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey subayların bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geleceği vurgulandı. Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının bir bölümünü izleyecek.