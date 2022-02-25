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Dünya Hulki Cevizoğlu: Putin'le ortak mısın?
Dünya

Hulki Cevizoğlu: Putin'le ortak mısın?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) lideri Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamalarını değerlendiren Hulki Cevizoğlu, Biden'i düşmanı Putin'le ortak çalışmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 00:12:00 -

Hande Fırat'ın sunduğu programa katılan Hulki Cevizoğlu, gazetecilerin Biden'a 2 kez Putin sorusunu yönelttiklerini ancak cevap alamadıklarını belirterek "Ekonomi ile ilgili bir soru soruldu, yine tekrar edildi ona da cevap vermedi. Ayrıca birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı" dedi.

Biden'ın 15 dakika tek başına konuştuğunu, 8 dakika da gazetecilerin sorularına cevap verdiğini hatırlatan Cevizoğlu Biden önce Rusya imparatorluk kurmak istiyor dediğini daha sonra da Sovyetler Birliği'ni canlandırmak istediğini söylediğini belirterek "Sovyetler Birliği imparatorluk değil. Ya tarih bilgisi eksik ya da danışmanları onu yalnız bırakmış." dedi.

Düşen borsaları sıraladı

Biden'ın Rusya için "borsası çakıldı" sözlerini değerlendiren Cevizoğlu " Bugün 16.10 itibarı ile Rusya borsası yüzde 30 oranında düştü. ABD borsası onda biri kadar yüzde 3 oranında düştü, Avrupa'nın toplam borsası yüzde 4.5 oranında düşerken Türkiye borsası ise yüzde 9 oranında düştü. Onlar savaşıyor bizim borsamız etkileniyor." dedi.

"NATO ülkelerini gaza getirdi"

"Ey Biden, sen NATO ülkelerini gaza getiriyorsun, yanında olmadığın Ukrayna'yı durduk yerde adamları ateşe attın. Hollanda'da bir günde doğalgaz yüzde 45 arttı. Hem bankalarına el koyduğunu söylüyorsun diğer taraftan yaptırımların etkisini bir, bir buçuk ay sonra göreceğiz diyorsun, bir, bir buçuk ay sonra kim öle kim kala." dedi.

"Putin'le ortaklığın mı var?"

Biden'ın "Rusya'nın yozlaşmış milyarderleri de acı çekecek" dediğini hatırlatan Cevizoğlu "Putin niye acı çekmiyor, niye Putin'e yaptırım uygulamıyorsun. Anlaşmanız mı var, gizli planınız mı var. Bir de gizli olmayan istihbaratı paylaştık dedi, demek ki gizli olan ve ortaklarının bilmediği istihbarat paylaşımı da var." diye sordu.

Ukrayna'ya siber saldırı yapıldığını ABD'ye siber saldırı olursa karşı koyacaklarını söyleyen Biden'e "Peki neden Ukrayna'yı siber saldırıya karşı korumadın" tepkisini gösterdi.

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Yorumlar

abdrhman

baydın boş konuşup göz boyamaya çalışıyor. bi cacık olmaz baydından.
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Rusya Amerikan nın itifakı

Rusya Amerika nın yıllardır Suriye libya da itifak yapıyor lar mesala en basit örneği idlib 'te Türkiye nin PKK PYD ye karşı verdiği savaşta Amarika o bölge den çekilir ken ABD üssünü Türkiye nin eline geçmesin diye Rus birlik lerini çağırarak Rus lara teslim ettiler
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