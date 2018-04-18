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Hükümetten 'erken seçim' açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal "Danışıklı bir dövüş söz konusu değil" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:41
Hükümetten 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin açıklama yapıyor.

"ORTADA ALINAN BİR KARAR YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yapılacak görüşmeye değinen Mahir Ünal, "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülhamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahiyetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." dedi.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:41
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