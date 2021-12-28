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Siyaset Hükümeti karalama operasyonu bu kez tutmadı! Akşener'e esnaftan tokat gibi cevap
Siyaset

Hükümeti karalama operasyonu bu kez tutmadı! Akşener'e esnaftan tokat gibi cevap

Esnaf ziyaretlerinde hükümeti kötülemek amacıyla algı operasyonu yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu kez umduğunu bulamadı. Uşak'ta bir esnafın aldığı maaşı duyan Akşener şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 18:23:00 -
Hükümeti karalama operasyonu bu kez tutmadı! Akşener'e esnaftan tokat gibi cevap

Uşak’ta esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelirlerini sorduğu bir esnaftan tokat gibi cevap aldı. Cevap üzerine Akşener’in maaşınız yüksekmiş demesi ve yüz ifadesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak’a gelerek burada çeşitli program düzenledi. Program kapsamında Genel Başkan Akşener, sırasıyla Eşme, Uşak Merkez ve Banaz’da esnafları gezerek vatandaşlarla konuştu.

Enafın maaşını duyunca şaşkına döndü

Akşener bu ziyaretlerde vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu. Eşme ilçesinde ise bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini merak ederek soran Meral Akşener, aldığı cevap sonrasında şaşkına döndü.

Yüz ifadesi dikkat çekti

 

Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen Akşener, 5 bin TL ile bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi. Sorulara devam eden Akşener, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

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