Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

Bu yılı, “Emekliler Yılı” ilan eden AK Parti iktidarı, bütçe imkân ve dengelerini de gözeterek, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarmayı planlıyor.

En düşük emekli maaşlarında kök aylıklara yasa ile bir düzenleme yapılacak.

İktidar daha fazlası için çalışıyor!

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak.

Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, temmuzdan sonra 12 bin 500 TL alacak. Buna, yeni emekli olacaklar da dahil edilecek.

Öte yandan emekli maaşını düzeltmek için çalışma yapan iktidar, 12 bin 500 TL'den daha fazla zam yapma noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

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