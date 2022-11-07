Hükümet "Çok yüksek artış olacak" dedi! Asgari ücrette konuşulan rakamlar heyecanlandırdı

AK Parti'nin önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş, hafta sonu ekonomik gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili gelen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çeken Kurtulmuş, 'Asgari ücret zammı için rakam vermek doğru olmaz fakat yılbaşı itibarıyla asgari ücrette yine çok yüksek bir artış olacak' dedi. Bu açıklamanın ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi.

Heyecanlandıran açıklama

Asgari ücret zammıyla ilgili araştırmalar devam ederken uzman isimlerin yorumları da gelmeye devam ediyor. CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin 8.250 TL bandında olacağını beklediğini belirtirken bu rakamın üzerine de çıkılabileceğini aktardı.

"İyi niyetli işverenler aynı oranda zam yapıyor ancak..."

“Memurlar yüzde 42 enflasyon farkı aldı. Emekliler, SSK, Bağkur emeklilerine enflasyon farkı veriliyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Tüm asgari ücretlilerin gelirleri arttı. Daha sonra yüzde 30 arttı. Ama asgari ücretin üzerinde çalışan 8,5 milyonun aylığı patronun iki dudağı arasında kaldı. Memur, emekli, asgari ücretlilere devletin belirlediği oranda zam yapılıyor. Asgari ücretin üzerinde çalışanlara işverenin zam yapma zorunluluğu yok. Bu uygulamada da asgari ücretin üzerinde aylık alan kişileri cezalandırıyoruz. İyi niyetli işverenler aynı oranda zam yapıyor ancak asgari ücretin üzerinde aylık alan herkese bu oranda zam yapılmıyor.”

Zamlardan sonra enflasyona dikkat

Bu noktada devlet desteğinin önemine vurgu yapan Erdursun, “O kişileri de ayrı tutmadan ne kadar zam yapılacak? Oran belli ise aynı oranın tüm çalışanlara yansıtılması gerekiyor. İkincisi devletin destek vermesi lazım, işsizlik sigortası fonundan mı verir, Hazine’den mi verir? Devletin elini taşın altına koyarak destek vermelidir. Mesela 2018 yılında asgari ücret 1603 liraydı devletin desteği devletin desteği 150 liraydı. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira, devletin desteği 100 lira. Daha fazla destek vermesi gerekiyor ki maliyet artmasın. Maliyet artarsa işveren, esnaf bunu fiyatlarına yansıtır. Biz bugün yaşadığımız enflasyondan daha yüksek oranda enflasyon yaşarız ve yapılan zammın da anlamı olmaz” ifadelerini kullandı.