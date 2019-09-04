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Hukukçu Derya Yanık kimdir? Derya Yanık'ın Biyografisi

2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa eden Derya Yanık'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Hukukçu Derya Yanık kimdir? İşte Derya Yanık'ın Biyografisi

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:58
Hukukçu Derya Yanık kimdir? Derya Yanık'ın Biyografisi

2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa eden Derya Yanık'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Hukukçu Derya Yanık kimdir? İşte Derya Yanık'ın Biyografisi

Derya Yanık kimdir?

1972 yılında Kadirli’de doğdu. İlköğrenimini Kadirli’de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu’na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AKPARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKPARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:58
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