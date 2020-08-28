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Aktüel Hudut hatlarında kaçak av silahı, sigara ve ilaç ele geçirildi
Aktüel

Hudut hatlarında kaçak av silahı, sigara ve ilaç ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:12:24 -
Hudut hatlarında kaçak av silahı, sigara ve ilaç ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında kaçak av silahı, sigara ve ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 45 pompalı tüfek, 85 av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca, 23 bin 980 paket sigara ve 1933 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiştir." bilgisine yer verildi.

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