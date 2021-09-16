HÜDA PAR’dan ‘Süslü Kadınlar’ açıklaması!

19 Eylül Pazar günü, aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 25 ülkenin 150 şehrinde eş zamanlı olarak "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" adı altında bir etkinlik yapılması planlanıyor.

Her yıl eylül ayında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"nde gerekçesi öne sürülerek yapılan etkinliğin, ilk kez 2013 yılında İzmir’de gerçekleştirildiği, daha sonradan sosyal medyada oluşturulan bir platformla ağ genişletilerek dünyanın birçok noktasına duyurulduğu belirtiliyor.

Bu yıl Diyarbakır'da da düzenlenmesi planlanan bu etkinliğin arkasında toplumu ifsat projelerinin olduğunu söyleyen HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, etkinliğin yapılmaması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

"Bir sosyal medya platformunda bunun organize edilerek bugüne ulaştığına inanmıyoruz"

Bunun sosyal medya üzerinden organize edilmiş basit bir etkinlik olmadığına dikkati çeken Dinç, "Diyarbakır'ımızda 19 Eylül pazar günü 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' adı altında sözüm ona süslü kadınlar bisiklet üzerinde pedal çevirecekler. Güya bu kadınlar kendileriyle beraber bisikletlerini de süsleyecekler ve Diyarbakır'ımızda bu şekilde tur atacaklar." ifadelerini kullandı.

Dinç, "Bunun çıkış durumuna baktığımızda sosyal paylaşım sitelerinde organize edildiği ve bunun 25 ülke 150 şehirde yapılacağı söyleniyor. Bir sosyal medya platformunda bunun organize edilerek bugüne ulaştığına inanmıyoruz. Bisiklet üzerinde çevrilecek pedalın arkasında farklı projelerin olduğunu, kadınımıza ve Diyarbakır'ımıza yakışmayacak durumların olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Çevrilen pedalların arkasında halkımızın haya duygusunu öldürmeye yönelik bir proje var"

Görüntülerin hiçbir şekilde Diyarbakır'a yakışmadığını ifade eden Dinç, "Kadınlarımıza yakışan en güzel süs edeptir, iffettir, hayadır. Bu tanımlar kadınlara olduğu gibi erkeklere de yakışır." diye belirtti.

"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"nde otomobilsiz kent düşüncesinin kadına çevrilmesine anlam veremediklerini belirten Dinç, "Kadınların kendini süsleyip bisiklet sürerek görünürlülüğü arttırmayı belirterek o gün ile kadınlar arasında nasıl bir bağlantı kurmuşlarsa onu da henüz anlamış değiliz. Süslü kadınların bisiklet üzerinde çevirdiği pedalların arkasında; memleketimizde sadece edepli, hayalı ve iffetli kadınlarımızın değil tüm halkımızın haya duygusunu katletmeye yönelik bir proje olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu etkinliğe izin verirseniz Diyarbakır halkına en büyük kötülüğü yapmış olursunuz"

HÜDA PAR olarak bunu asla kabul etmedikleri gibi Diyarbakır halkının da bunu kabul etmeyeceğinin altını çizen Dinç, "Giyim tarzı olarak değerlerimize, kültürümüze ve kadınlarımıza yakışmayacağından bu halk bunu kabul edemez. Dolayısıyla bu etkinliğin memleketimizde yapılmasını istemiyoruz." dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Dinç, "Bu etkinliğe izin verirseniz Diyarbakır halkına en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Nitekim bu tür etkinlikler gençlerimizin zihinlerini bulandırmakta, ahlaki yönden çöküntüye uğratmaktadır. Bunun basit bir bisiklet turu olduğunu mu düşünüyorlar? Diyarbakır'ın örfüne, kültürüne ve adetlerine uygun olmayan bu tür etkinliklerin yapılmasını istemiyoruz. Bugün yaptığımız esnaf ziyaretlerinde halkımızın şikayetçi olduğunu gördük. Yetkililer en kısa zamanda bir önlem alıp buna 'Dur' desinler." ifadelerini kullandı.