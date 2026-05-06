HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Dicle ilçemize bağlı köylerin altyapı çilesi 40 yıldır bitmedi

Geçtiğimiz günlerde Dicle ilçesindeki köy ve mezralara gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediğini belirten HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, istisnasız tüm yerleşim yerlerinde aynı sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kırsaldaki sorunların kronikleştiğine vurgu yapan Dinç, “ Diyarbakır’ımızın Dicle ilçesindeydik ve buradaki köy, mezradaki vatandaşları ziyaret ettik. Bu sorunlar ben 4 yaşındayken de vardı, 40 yaşına geldim halen devam ediyor. Açıkçası burada belediyeler veya hükümetler ne yapıyor anlamış değiliz.” dedi.

Dicle’ye bağlı Üzümlü Köyü Taşlı (Çolağan) Mezrası’ndaki temaslarını aktaran Dinç, köylülerin haklı taleplerini dile getirdi. Dinç, “Köy içi yollar ve köye ulaşımı sağlayan yollar ciddi derecede bozuk, yollar köstebek yuvasına dönmüş durumda. Diğer taraftan yine bu Çolağan dediğimiz mezramızda alt yapı sorunları var, şebeke suyu bulunmuyor. Tapu sorunu sadece bu mezrada değil, çoğu köylerde bu sorun vardır. Yani yaklaşık 100 yıl önce orası orman olarak geçiyor ama şu an vasfını yitirmiş bir ormandır. Bu şekil bunun tescillenmesi lazım, bilirkişilerin gelip bunu yapması lazım. Yoksa orası orman diye geçtiği için köylüler doğru dürüst o topraklardan yararlanamıyorlar, bunun çözülmesi lazım.” şeklinde konuştu.

Arı (Xraba) Köyü’nde 1980’li yıllardan kalma elektrik şebekesi yüzünden sürekli kesintiler yaşandığını aktaran Dinç, kanalizasyon eksikliğinin ve ıslah edilmeyen derelerin halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığını ifade etti.

Sokak aydınlatmalarının sistemde var görünmesine rağmen gerçekte yanmadığını belirten Dinç, Hani ile Dicle arasında daha önce hizmet veren ulaşım aracının kaldırılmasının da vatandaşları mağdur ettiğini hatırlatarak bu sorunun giderilmesini talep etti.

Tepe (Bankırs) Köyü ziyaretinde, bölgenin su kaynakları bakımından zengin olmasına rağmen halkın susuzluk çektiğini belirten Dinç, GAP projesinin bitirilmemesine ve sulama kanallarının eksikliğine dikkat çekti.

Köyden kente göçün asıl sebebinin kırsaldaki bu terk edilmişlik olduğunu vurgulayan Dinç, “Köyde su, yol, altyapı yoksa pis koku geliyorsa vatandaş nasıl orada hayatını idame etsin? Köylerin içerisinde lağım akıyor, temiz su kaynakları ile lağım suları birbirine karışıyor. Hayvanlar ve çocuklar bu suyu içiyor. Bu tedbirleri almak yetkililerin sorumluluğundadır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Arı ile Bankırs arasındaki köprünün döküldüğünü ve Tepe ile Badem köyü arasındaki yolların acilen onarılması gerektiğini sözlerine ekledi.