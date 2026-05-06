Şampiyon Amed’e yakışmıyor: Akit yazarından İsrailli futbolcu tepkisi

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit Yazarı Ahmet Gülümseyen, Süper Lig’e yükselen Amed Spor Faaliyetleri’nin başarısına, kadrosunda bulunan İsrailli futbolcu Dia Saba nedeniyle sevinilemediğini belirtti. Gülümseyen, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırıma dikkat çekerek kulüp yöneticilerini ve TFF’yi sert bir dille eleştirdi.

Ahmet Gülümseyen, bugünkü yazısında Amed Spor’un 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmesini değerlendirirken, İsrailli oyuncu transferinin bu başarıya gölge düşürdüğünü savundu. Yazar, Filistin’de on binlerce masumun katledildiği bir süreçte, bir İsrail takımından transfer edilen oyuncunun Diyarbakır’da "çiçeklerle" karşılanmasının vicdanları yaraladığını ifade etti.

"TFF bu skandala nasıl göz yumuyor?"

Yazısında sadece kulüp yönetimini değil, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) da hedef alan Gülümseyen, bu oyuncuya lisans çıkarılmasını "suça göz yummak" olarak nitelendirdi. Transfer ücretinin bir kısmının İsrail bütçesine, dolayısıyla Filistin’deki soykırıma gittiği gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğini belirten yazar, şu soruları sordu:

  • "TFF İsrailli bu oyuncu için nasıl oluyor da lisans çıkarıyor, anlaşılır gibi değil!"
  • "Dia Saba isimli oyuncuya verilen 700 bin euro transferinin yüzde kaçı İsrail’in bütçesine gidiyor?"

"Kamu vicdanı sınır dışı edilmesini bekliyor"

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 70 binin, yaralı sayısının ise 170 binin üzerine çıktığını hatırlatan Gülümseyen, Amedli yöneticilerin bu vahşeti görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Amed Spor’un Süper Lig mücadelesinin anlam kazanabilmesi için somut bir adım atılması gerektiğini belirten yazar, şu çağrıda bulundu:

"Kamu vicdanı, bu saatten sonra Amed’li yöneticilerin yapması gereken, İsrailli oyuncunun kadro dışı bırakılması, yetmez sınır dışı edilmesi. İşte o vakit Amed’in bundan sonraki Süper Lig mücadelesi gölgelenmeyip, kayda değer bir anlam-mana taşır..."

Ahmet Gülümseyen, başarının her yolu mübah kılmayacağını belirterek, bir terör örgütü olarak nitelendirdiği İsrail'in formasını giymiş bir şahsın Türkiye liglerinde barınmasına kimsenin gönlünün rıza göstermeyeceğini ifade etti.

Ahmet Gülümseyen'in yazısını okumak için tıklayın>>>

Umutlu

Adamlar sporda bile bölücü...yüzlerce takım içinde israil li bir tek onlarda..güzel maçlar olacak...her hafta sevinecek bir bahannemiz olacak..

Yahya

Ülkemdeki bazı duyarsızlıklar artık fazla. Ha domuz eti yemişim, hada bunu takımda oynamışım. Bana ikiside aynı geliyor. Hatta bu şahsı oynatmak domuz eti yemekten daha kötü geliyor! Atın şunu, adammı yok ülkede??
