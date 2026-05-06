Birgün'ün "aile" karşıtı haberine sert tepki: Karahasanoğlu'ndan Saadet Partisi'ne zor sorular

Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında bir beyaz eşya markasının Anneler Günü reklamı üzerinden başlayan tartışmaları ve Birgün gazetesinin bu konudaki tutumunu değerlendirdi. Karahasanoğlu, gazetenin halkın ekonomik sıkıntılarını bahane ederek aile kavramına ve kutsal anneliğe saldırıldığını savundu.

"Köpekli annelik" dayatmasına tepki

Karahasanoğlu, Bosch markasının Avrupa'daki reklamlarında gerçek anne-çocuk sahneleri kullanırken, Türkiye'de bir köpeğe "oğluşum" diye hitap edilen bir film yayınlamasını "rezalet" olarak nitelendirdi. RTÜK ve Aile Bakanlığı'nın müdahalesiyle kaldırılan reklamın ardından Birgün gazetesinin "AKP'den aile kuşatması" başlığıyla bu duruma sahip çıkmasına tepki gösteren yazar, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'da Bosch reklamı... Türkiye'de Bosch reklamı...

"Köpeği ‘oğluşum’ diye tanıtan, ailenin içine köpeği sokan bir kirli bakış açısına karşı RTÜK harekete geçti ve reklam kaldırıldı. Emekten yana olduğunu iddia eden medya ise 'Köpekli anneliğe' sahip çıktı".

Saadet Partisi'ne "İttifak" eleştirisi

Yazısının önemli bir kısmını Saadet Partisi'ne ayıran Ali Karahasanoğlu, SP'nin aile değerlerine saldırıda bulunan kesimlerle aynı ittifak içinde yer almasını sorguladı. Karahasanoğlu, SP yönetiminin "Aile tahrip ediliyor" derken, aileyi gerçekten tahrip eden politikalara sahip çıkanlarla iş tutmasının büyük bir çelişki olduğunu vurguladı.

Karahasanoğlu, SP'ye şu soruları yöneltti:

Birgün gibi mi düşünüyor?

SP de "Kutsal annelik topluma dayatılıyor" düşüncesine mi sahip?

düşüncesine mi sahip? İttifak yaptığı partilerin aileye bu saldırı yöntemlerinden habersiz mi?

"Ekonomik kriz kutsal aile masalıyla örtülüyor" iddiası

Birgün gazetesinin, iktidarın ekonomik krizi "kutsal aile masalıyla" örtmeye çalıştığı yönündeki iddialarına da cevap veren Karahasanoğlu, aileyi korumanın bir görev olduğunu belirtti. Gazetenin "kadın bedeni üzerinde tahakküm kuruluyor" söylemlerine karşı, çocuk yerine köpek sahiplenmeyi normalleştiren zihniyete "bir dakika" demenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, yazısını sonlandırırken Saadet Partililerin, AK Parti'nin aileye sahip çıkan icraatlarına destek vermesi gerektiğini, ancak tam tersi bir tutum sergilenmesinin çelişkili olduğunu bir kez daha hatırlattı.