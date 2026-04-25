HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz insan mı yetiştiriyoruz yoksa robotlaşmış çocuklar mı?
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz insan mı yetiştiriyoruz yoksa robotlaşmış çocuklar mı?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir televizyon programında, “Biz insan mı yetiştiriyoruz yoksa sınavdan sınava koşan robotlaşmış çocuklar mı?” diyerek eğitim sitemindeki maneviyat eksikliğine dikkat çekti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Rehber TV ekranlarında katıldığı programda ülke ve dünya gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yapıcıoğlu, konuşmasında eğitim sistemindeki çarpıklıklara, medyanın ifsat edici rolüne ve Haçlı-Siyon ittifakının İslam coğrafyasına yönelik sinsi planlarına geniş yer ayırdı.

Son günlerde okullarda ve sokaklarda yaşanan şiddet ile silahlı saldırı olaylarının bir günde ortaya çıkmadığını belirten Yapıcıoğlu, “Siz insanın manevi yönünü ıskalarsanız, sadece maddi yönüne hitap ederseniz o zaman işinizi eksik yapmış olursunuz. Televizyon kanallarındaki belgesellerde bile dünyanın temel bir kuralı olarak ‘güçlü olan zayıf olanı yer’ anlayışı empoze ediliyor. ‘İnsan insanın kurdudur, insanlar birbirini yok ederler’ diyerek sürekli bunu çocuklara aşılıyorlar. Hâlbuki bizim kendi değerlerimiz var. Biz diyoruz ki; hayat bir cidal değil bir yardımlaşma, bir dayanışmadır; Müslüman Müslümanın kardeşidir... Siz çok iyi matematik, fen, kimya bilgisi verebilirsiniz ama insani değerleri öğretemezseniz evladınıza, o çok iyi kimya bilgisiyle çok güçlü bir patlayıcı yapar daha fazla sayıda insanı havaya uçurur. Eğitimin amacı bu mu? Biz insan mı yetiştiriyoruz yoksa bir sınavdan sınava koşan robotlaşmış, rakiplerini geride bırakmayı hayat gayesi haline gelmiş çocuklar mı yetiştiriyoruz? ‘Cumhuriyet’in temel niteliklerine aykırıdır’ diye dini ve ahlak eğitiminden çocuklarımızı uzaklaştırdığımızda, biz kendi bacağımıza değil kendi kafamıza sıkmış oluyoruz.

Böyle bir eğitim sisteminin çıktıları böyle oluyor.” ifadelerini kullandı.

Annelerin çalışma hayatına mecbur bırakılmasıyla çocukların şefkatten yoksun büyüdüğüne dikkat çeken Yapıcıoğlu, “Aileye yönelik küresel çapta korkunç bir saldırı var. Anneler çalışmak zorunda bırakılıyor. ‘Kariyer’ yapacaksın diye kandırıyorlar, emeklerini sömürüyorlar. Kazancını da götürüp bir bakıcıya veriyor; sonuç? Dört duvar arasında anne şefkatinden yoksun, baba sevgisinden mahrum bir çocuk büyüyor… Sonra da bu çocuk şiddete meyilli... Şimdi bir de şunu tartışıyoruz; işte çocuk yaşta olanlar işte biz onların cezalarına indirim yapıyoruz, işte bunu tartışıyoruz. Yani onun şiddete meyletmesinin sebebi bu mu?

Az ceza alması mı? Yani suçu sadece çocuklara yükleyip aradan sıyrılırsak kendi sorumluluklarımızı inkâr etmiş oluruz. En az suçlu olanlar o çocuklar.” şeklinde konuştu.

Geleneksel ve dijital medyada yayımlanan dizi ve filmlerdeki şiddet sahnelerine dikkat çeken Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bir de televizyonda izlediği dizide kahramanlar her bölümde 8-10 adam katletsin, böylece kahraman olsun. Herkes her diziyi seyretsin, daha fazla reyting çeksin diye o şiddet sahnelerini koymak zorunda mısınız? El insaf! Acilen özümüze dönmemiz lazım. Kendi değerlerimizi kendi çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Benim çocuğum matematik çok iyi bilmese de olur; önce iyi insan olsun, ahlaklı insan olsun demeli herkes.”

Ortadoğu’da yaşanan işgal ve katliamlara dair de değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti: “Aslında bunun en güzel cevabını bir Arap âlim vermişti: ‘Bu, Muhammed’i tekzip edenlerin (yalanlayanların), onu tasdik edenlere karşı yürüttüğü bir savaştır’ diye.

Rahmetli Erbakan Hoca’nın da bir tespiti vardı: ‘Önce Irak, sonra Suriye, sonra İran, sonra Türkiye’ sırayla böyle gidecek diye. Siyonizm bölgede öyle bir pervasızlığa ulaştı ki artık gizlemiyor. ‘Arz-ı Mev’ud’ haritalarını yayınlamaktan çekinmiyorlar. Bu Amerika’nın savaşı mı, israilin savaşı mı? Özünde bu, Haçlı ve Siyon ittifakının İslam âlemine karşı yürüttüğü bir savaştır.”

Epstein dosyasının küresel bir güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Yapıcıoğlu, “Acaba Türkiye’de kaç kişi var böyle? Yarın bir gün yönetim değiştiğinde yönetime aday pozisyonunda olan kaç kişi var? O kurban edilen çocuklardan kaç tanesi Türkiye’den gitmiştir? Depremde kaybolan çocuklar orada var mıdır yok mudur? Ya da Adana’daki doğumevlerinde kaybolan çocukların bu vahşet örgütüyle bir bağlantısı var mı? Mutlaka Türkiye’nin bu işin üzerine gitmesi lazım. Türkiye’den oraya adı karışmış ya da malzeme sağlayan kim varsa makamı ne olursa olsun büyük bir kararlılıkla üzerlerine gidilmelidir.” çağrısında bulundu.

Bölgedeki Amerikan üslerinin Arap ülkelerini değil, israili korumak için kurulduğunun artık net bir şekilde anlaşıldığını ifade eden Yapıcıoğlu, “İsrail Türkiye’ye saldırır mı? Eğer gözü keserse saldırır. İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelir mi? Benim inancım şudur ki bu sadece bir zaman meselesidir; eninde sonunda olacak. Allah o fırsatı vermesin, o gücü vermesin; inşallah ona gücü yetmez. İlla Suriye üzerinden gerçekleşmesi de gerekmez, bir bahane bulur. Eğer topraklarınızın bir kısmı Arz-ı Mev’ud sınırları içerisindeyse size saldırmaları kaçınılmazdır. Fırsat bulursa işgalini sürekli genişletir. Bölge barışının ve küresel barışın önündeki en büyük engel siyonist varlıktır.

Ben insanım diyen herkesi ilgilendiren siyonist saldırganlığın hedeflerinden bir tanesi de biz olduğumuza göre, bunu sadece dış gündem olarak değerlendirmek mümkün değildir.” uyarısında bulundu.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından Gazze’de yaşanan vahşete ve Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacak olan Özgürlük Filosu’na da değinen Yapıcıoğlu, “Aksa Tufanı ve Gazze’de yaşanan vahşet sadece İslam dünyasını değil, küresel vicdanı da harekete geçirdi. Allah’ın izniyle bu küresel vicdan ayağa kalktığında sonuç alıcı neticeleri hep birlikte göreceğiz. Sadece Müslümanları değil, ‘Ben insanım’ diyen herkesi rahatsız eden bir vahşet tablosu var. Bazı yöneticiler Epstein benzeri zaaflarıyla siyonizme ram olmuş olabilirler ama halklar böyle değil; halklar zulmü açıkça gördü ve ayağa kalktı. Sumud’un bir manası da kararlılıktır. Bu ablukayı kırmak için yola çıkanlar canlarını göze alarak gidiyorlar. Eninde sonunda bu abluka kırılacak ve o kan döken vampirler döktükleri kanda boğulacaklar. Bu insanlar sadece kendilerinin değil, mensup oldukları ülkelerin de haysiyetini kurtarmak adına yola çıkıyor.

Hükümetler kendi vatandaşlarını korumak zorundadır. Bu nedenle sadece sivil gemiler değil, onlara herhangi bir müdahalede bulunulmaması için savaş gemilerinin de bu filoya eşlik etmesi gerekir.” çağrısında bulundu.

Yorumlar

Vahap

şayet bir çocuk aileden bir şey alamadıysa maalesef bu düzen onu robot yapıyor bizde kuzu kuzu seyrediyoruz.
