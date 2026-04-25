HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz insan mı yetiştiriyoruz yoksa robotlaşmış çocuklar mı?

Son günlerde okullarda ve sokaklarda yaşanan şiddet ile silahlı saldırı olaylarının bir günde ortaya çıkmadığını belirten Yapıcıoğlu, “Siz insanın manevi yönünü ıskalarsanız, sadece maddi yönüne hitap ederseniz o zaman işinizi eksik yapmış olursunuz. Televizyon kanallarındaki belgesellerde bile dünyanın temel bir kuralı olarak ‘güçlü olan zayıf olanı yer’ anlayışı empoze ediliyor. ‘İnsan insanın kurdudur, insanlar birbirini yok ederler’ diyerek sürekli bunu çocuklara aşılıyorlar. Hâlbuki bizim kendi değerlerimiz var. Biz diyoruz ki; hayat bir cidal değil bir yardımlaşma, bir dayanışmadır; Müslüman Müslümanın kardeşidir... Siz çok iyi matematik, fen, kimya bilgisi verebilirsiniz ama insani değerleri öğretemezseniz evladınıza, o çok iyi kimya bilgisiyle çok güçlü bir patlayıcı yapar daha fazla sayıda insanı havaya uçurur. Eğitimin amacı bu mu? Biz insan mı yetiştiriyoruz yoksa bir sınavdan sınava koşan robotlaşmış, rakiplerini geride bırakmayı hayat gayesi haline gelmiş çocuklar mı yetiştiriyoruz? ‘Cumhuriyet’in temel niteliklerine aykırıdır’ diye dini ve ahlak eğitiminden çocuklarımızı uzaklaştırdığımızda, biz kendi bacağımıza değil kendi kafamıza sıkmış oluyoruz.