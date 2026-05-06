Anlattığı krizi yaşadı: Öğrencileri hocasını kurtardı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Fox Valley Technical College’de 25 yıllık EMT eğitmeni 72 yaşındaki Karl Arps, kalp krizi belirtilerini anlattığı sırada kalp krizi geçirdi; öğrencileri, öğrendikleri müdahaleyle hocalarının hayatını kurtardı.

25 Mart'ta meydana gelen olayda, öğrenci Logan Lehrer hocasının yüzünün şekil değiştirdiğini ve hırıltılı solumaya başladığını fark etti.

İlk başta bunun bir test olduğunu düşünen öğrenciler, diğer eğitmen Traci Blondeau'nun müdahalesiyle durumun gerçek olduğunu anladı.

Altı öğrenci hızla organize olarak, ambulans gelene kadar Arps'a dönüşümlü olarak kalp masajı yaptı ve defibrilatör (şok cihazı) kullandı.

Hastanede üçlü baypas ameliyatı geçiren Arps, yedi gün sonra yürüyerek taburcu oldu. "Çeyrek asırlık meslek hayatımda kalp masajıyla hayata dönenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez" diyen Arps, öğrencilerinin her adımı kusursuz uyguladığını belirtti.

İyileşme sürecinde olan tecrübeli eğitmen, geçtiğimiz günlerde okulu ziyaret ederek hayatını kurtaran öğrencilerine teşekkür plaketi ve "hayat kurtaran" rozetleri takdim etti.

Uzmanlar, hastane dışındaki kalp durmalarında hayatta kalma oranının %10'un altında olduğunu, ancak anında yapılan kalp masajı ve defibrilatör kullanımının bu şansı üç katına çıkardığını vurguluyor.

