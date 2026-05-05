Adalet Bakanı Akın Gürlek, adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi
Milletin gönlünde taht kuran icraatlar gerçekleştiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, adeta destan yazıyor. Gürlek'in talimatıyla bu sabah gerçekleştirilen PAYMİX-3 operasyonunda rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi.
Göreve gelir gelmez faili meçhul cinayetlere ve sanal kumara savaş açan Adalet Bakanı Akın Gürlek, adeta destan yazıyor.
Gürlek'in talimatıyla bu sabah gerçekleştirilen PAYMİX-3 operasyonunda rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi.
1) "Ultrabet" 2) "Setrabet" 3) "Betkolik"
4) "Smartbahis" 5) "Galabet" 6) "TulipBET"
7) "PIABET" 8) "Nerobet" 9) "Goldenbahis"
10) "Ngsbahis" 11) "PadişahBET" 12) "Betoffice"
13 "HitBet" 14) "BelugaBahis" 15) "Interbahis"
16) "Elexbet" 17) "Vevobet" 18) "MrBahis"
19) "KlasBahis" 20) "Pulibet" 21) "Aresbet"
22) "Bethand" 23) "Truvabet" 24) "RekaBet"
25) "GoraBet" 26) "Teslabahis" 27) "Libertabet"
28) "Venüsbet" 29) "BahisBudur" 30) "JasminBet"
31) "XBHahis" 32) "Lidyabet" 33) "Markaj"
34) "ShowBahis" 35) "Milanobet" 36) "GoleGol"
37) "BetPipo" 38) "Safirbet" 39) "BetPer"
40) "Bibubet" 41) "Makrobet" 42) "Imajbet"
43) "Verabet" 44) "Heybet" 45) "Limanbet"
46) "Hayalbet" 47) "Restbet" 48) "betpas" 49) "ikiMisli"
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek’ten "Sosyal Medya Yasası" ve "Faili Meçhul" açıklaması: Yeni dönem başlıyor
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek’ten haydut İsrail’e sert tepki! “İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz”
Gündem
Bakan Gürlek: ‘Türkiye fikren ve fiziken güçlü bir konuma gelmiştir’ Emir alan değil emir veren ülkeyiz
Gündem
Bakan Gürlek açıkladı: 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten örgüte büyük darbe!