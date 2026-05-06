Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız tahliye edildi

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özkaya ile Fatih Kulaksız, serbest bırakıldı. 10 Kasım 2025 tarihinde tutuklanmışlardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Ajansspor'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı verildi.

Yaklaşık altı aydır devam eden hukuki sürecin ardından serbest kalan her iki isim, tutuksuz yargılanmak üzere evlerine döndü. 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen tutuklama kararının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında iddiaları kesin bir dille reddeden Murat Özkaya, kendisinin bu dosyanın bir parçası değil, aslında mağduru ve şikayetçisi olduğunu belirtmişti.