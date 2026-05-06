SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Gaziantep'te dehşet! Öğrenci servisine tren çarptı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gaziantep'te dehşet! Öğrenci servisine tren çarptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitten geçen öğrenci servisine tren çarptı. Kazada serviste bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza, İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Türkbahçe Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Fatih Ö. idaresindeki 27 S 7133 plakalı öğrenci servisine hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Çarpma sonrası içerisinde 13 öğrencinin bulunduğu öğrenci servisi, yol kenarındaki araziye savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazada hafif yaralanan 13 öğrenciyi ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken çevredeki vatandaşlar ise hemzemin geçit için uyarı levhası bulunmadığını belirterek önlem alınmasını istedi.

KürTürk

Altına veya üstüne köprü yapmak çok mu zor. Bu kadar mı fakiriz
