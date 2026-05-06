Ölümcül virüs görülen gemiye izin çıktı!

Hollanda bayraklı bir yolcu gemisinde 3’ü ölümcül olmak üzere 7 Hantavirüs vakası tespit edildi. İspanya, Dünya Sağlık Örgütü tavsiyesiyle geminin Kanarya Adaları’na yanaşmasına izin vereceğini açıkladı. DSÖ, virüsün insandan insana bulaşma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, basına yaptığı açıklamada, 3'ünün yaşamını yitirdiği 7 hantavirüs vakasının tespit edildiği, 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu Hollanda bayraklı yolcu gemisinin, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesiyle Kanarya Adaları'na gelmesine müsaade edeceklerini duyurdu.

 

"DURUMA HAZIRLIKLIYIZ"

Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu, yardım edilmesinin "insani zorunluluk" olduğunu belirterek, Kanarya Adaları'ndaki sağlık sisteminin ve hastanelerin böyle bir duruma karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütünün rehberliğinde yapılacak." dedi.

 

"İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLECEĞİ" UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının görüldüğüne işaret eden Kerkhove, bu kişilerin gemiye binmeden önce enfekte olmuş olabileceğini kaydetti.

Kerkhove, bu virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşmasının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebattan 7'sinde hantavirüs tespit edildiğini ve bunların 3'ünün öldüğünü hatırlatan Kerkhove, durumun hala değişken olduğunu söyledi.

Kerkhove, "Bir hasta Güney Afrika'da yoğun bakımda ancak hastanın iyileştiğini anlıyoruz." dedi.

 

Cabo Verde kıyılarındaki gemide bulunan 2 hastanın tedavi için Hollanda'ya tıbbi tahliye için hazırlandığını belirten Kerkhove, durumun yakından izlendiğini vurguladı.

Kerkhove, önlem olarak dezenfeksiyon ve diğer halk sağlığı tedbirleri alındığını belirterek, yolcuların kabinlerinde kalmalarını önerdikleri anlattı.

Cabo Verde'den gelen sağlık ekiplerinin gemide destek sağladığına işaret eden Kerkhove, "Planımız ve en büyük önceliğimiz, bu 2 kişiyi gerekli bakımı almaları için tıbbi olarak tahliye etmek." diye konuştu.

Kerkhove, gemide başka semptomatik hastanın olmadığını belirterek, geminin Kanarya Adaları'na doğru yoluna devam edeceğini ve İspanyol yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

