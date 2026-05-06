Avrupa devleri peşinde: Kenan Yıldız transfer listesine girdi
Juventus’ta sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kenan Yıldız için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Real Madrid’in genç yıldızı yakın takibe aldığı belirtildi. Transfer listesine eklenen milli oyuncu için sürecin yakından izlendiği ifade edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İspanyol devi Real Madrid’in genç milli futbolcuyu transfer listesine aldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Kulübün oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve performansını yakından izlediği belirtiliyor.
İtalyan ekibi Juventus'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid genç yıldızı transfer listesine ekledi.
Juventus formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın ilgisini çeken Kenan Yıldız hakkında önemli bir iddia gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İspanyol devi Real Madrid, genç milli oyuncuyu transfer listesine dahil etti.
PEREZ'DEN YAKIN TAKİP
Haberde; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Kenan Yıldız'ın oyun stilini yakından takip ettiği ve genç yeteneği kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
21 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 11 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.