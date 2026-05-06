6 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mayıs 1974: Ahmet Emri Yetkin'in vefatı (Son dönem âlimlerinden, şair)
Trump ve Netanyahu'nun 'bitmek bilmeyen savaşlar'na tepki! Artık yeter
Trump ve Netanyahu'nun ‘bitmek bilmeyen savaşlar’na tepki! Artık yeter

Trump ve Netanyahu'nun 'bitmek bilmeyen savaşlar'na tepki! Artık yeter

ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek Trump ile Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da 3 bin 375 kişinin öldüğünü, 26 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Lübnan'da ise 2 bin 702 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 311 kişinin yaralandığını ifade eden Sanders, Körfez ülkelerinde 28 kişinin öldüğünü ve 289'dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail'de 26 kişinin öldüğünü ve 7 bin 791 kişinin yaralandığını aktaran Sanders, ABD'nin 13 askerinin yaşamını yitirdiğini ve 381 askerinin yaralandığını ifade etti.

Sanders, "Trump ve Netanyahu'nun bitmek bilmeyen savaşları, artık yeter." değerlendirmesini yaptı.

Nurata

Evanjelist Protestanlar ne kadar Müslüman öldürürlerse o kadar mutlu olurlar. Bu sapkın Evanjelist/ Kabalist teopolitik anlayış maalesef dünyanın sonunu getirmek için ;Tanrı’yı kıyamete zorlarlarsa sonuç alacaklarını dünya krallığını ilan edeceklerini zannederek kaos yaratmanın gereğine inanıyorlar.

Asım.keskin

Adamlar acayip tiyatro oynuyorlar
