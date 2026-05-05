Halbuki ‘Mavi Vatan masal’ diyen kendileri! Özgür dış politikadan da rahatsız

CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan enflasyonunun yüzde 4,8, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,4 olarak açıklandığını anımsattı.

TÜİK'e göre geçen yıl 100 liraya satılan bir ürün ya da hizmetin fiyatının bu yıl 132 liraya yükseldiğini, Merkez Bankası tarafından yüzde 16 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon hedefine ise neredeyse yılın ilk 4 ayında ulaşıldığını söyleyen Özel, asgari ücretin 4 bin 100 lira, en düşük emekli aylığının da 3 bin lira eridiğini iddia etti.

Milletin algı operasyonlarına karnının tok olduğunu, son yerel seçimlerde iktidar için tercihini gösterdiğini dile getiren Özel, iktidarın dış politikalarına yönelik eleştirilerde de bulunarak, Türkiye'nin bir yalnızlığa ve çıkmazın içerisine sokulduğunu, ülkeye, onarılması güç zararların verildiğini ileri sürdü.

DIŞ POLİTİKA BİZİM İŞİMİZ

Özel, "Ülkeler yeni koşullarda kendilerine yeni yön tayin etmeye, yeni ittifak ilişkileri kurmaya girişiyor. Biz içinden geçtiğimiz bu süreçte Türkiye'nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Önce ülkemizi, sonra partimizi, en son kendimizi düşünüyoruz. Çünkü ülkenin kurucu partisi olarak 100 yıl önce özgür ve bağımsız Cumhuriyetimizi nasıl, hangi bedellerle kurduğumuzu ve onu bugünlere kadar getirecek olan dış politika deneyimini köklü hariciye geleneğini çok iyi biliyoruz. Türkiye ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağımlı hale geldi. Trump, ABD'yi NATO'dan çıkarmak istiyor. Böyle bir durumda NATO'da Amerika'dan sonra en büyük ordu Türkiye'ye ait olduğu için Türkiye'nin ağırlığının artacağını, Avrupa'nın yükselen güvenlik kaygıları sebebiyle Türkiye'ye yeni alanlar açabileceğini, Türkiye için yeni bir fırsatın ortaya çıktığını bütün dünya söylüyordu. Ama öyle olmuyor. Çünkü bu iktidar, Avrupa'nın ona sunabileceği bu fırsatı göremiyor, Trump'ın ona çizdiği hattan çıkamadığı için değerlendiremiyor" görüşünü öne sürdü.