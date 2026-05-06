  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mayıs 1974: Ahmet Emri Yetkin'in vefatı (Son dönem âlimlerinden, şair) Yine saldırı düzenlediler! ABD korsanlık yapıyor! ABD Başkanı Trump çark etti! Özgürlük Projesi'ni durdurdu İran'dan BAE açıklaması! "Biz saldırmadık" Silikon Vadisi, İletişim Başkanlığı'nı dünyaya örnek gösterdi Üst düzey 446 eski AB yetkilisinden katil İsrail çağrısı! Somut adım istediler Özgür'ü ağlatacak Kemal açıklaması ABD dünyaya duyurdu! Hürmüz Boğazı'nda çatışma: Çok sayıda ölü var 1 milyar dolarlık güvenlik paketi! Trump’ın balo salonu tartışması yeniden alevlendi
Gündem AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı
Gündem

AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı

Türkiye genelinde 81 ilde 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırma sonuçları, AK Parti'nin birinci parti konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu. GENAR tarafından paylaşılan Türkiye Raporu'nun Nisan 2026 verileri, siyasi tablonun yanı sıra halkın bölgesel savaşlara ve güncel sosyal düzenlemelere bakışını da gözler önüne serdi.

GENAR’ın "Bugün seçim olsa" sorusuna yanıt arayan araştırmasında, siyasi partilerin güncel oy oranları ve halkın gündemdeki kritik meselelere yaklaşımı detaylandırıldı.

Siyasette son durum: AK Parti yüzde 35 bandında

Anket sonuçlarına göre, seçmenin tercihlerinde AK Parti liderliğini koruyor. Partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • AK Parti: %35.3 ile birinci parti konumunda.
  • CHP: %30.5 ile ikinci sırada yer alıyor.
  • DEM Parti: %9.5 oy oranıyla üçüncü sırada.
  • MHP: %8.7 oy alıyor.
  • İYİ Parti: %6 oranında gözlemleniyor.

ABD-İran geriliminde sorumlu İsrail ve ABD görülüyor

Türk halkının bölgesel çatışmalara bakışını ölçen ankette, ABD ve İran arasındaki gerilime dair çarpıcı sonuçlar elde edildi. "Savaşın sorumlusu kim?" sorusuna verilen yanıtlarda İran'ın sorumlu tutulma oranının oldukça düşük olduğu görüldü:

  • Katılımcıların %41.9'u asıl sorumlu olarak İsrail'i işaret etti.
  • %36.4'lük bir kesim ABD'yi sorumlu tuttu.
  • İran'ı sorumlu tutanların oranı ise yalnızca %1.8'de kaldı.

Savaştan en çok zarar gören ülkeler sıralamasında ise %31.7 ile İran ilk sırada, %14.27 ile Türkiye ikinci sırada yer aldı. Diğer zarar görenler ise İsrail (%12.9), Arap ülkeleri (%10.5) ve ABD (%5.4) olarak sıralandı. Savaşın kazananı tarafında ise katılımcıların %19.6'sı İsrail, %19.1'i ise ABD yanıtını verdi.

Çocuklara sosyal medya düzenlemesine tam destek

Araştırmada ayrıca toplumsal bir düzenleme olan "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması" da soruldu. Türk halkının bu konudaki tavrı oldukça net çıktı:

  • Ankete katılanların %67.9'u, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini olumlu bulduğunu beyan etti.

Bu sonuçlar, toplumun büyük bir kesiminin çocukların dijital dünyadaki güvenliğine yönelik atılan adımları desteklediğini gösteriyor.

Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı
Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı

Dünya

Amerikalılar, Trump'ın canını sıktı

Çarpıcı anketin sonuçları ortaya çıktı: Gençler bir yanda yaşlılar bir yanda
Çarpıcı anketin sonuçları ortaya çıktı: Gençler bir yanda yaşlılar bir yanda

Dünya

Çarpıcı anketin sonuçları ortaya çıktı: Gençler bir yanda yaşlılar bir yanda

İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!
İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!

Dünya

İran anketinde çarpıcı sonuçlar! Trump'a yüzde 61'lik tokat!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23