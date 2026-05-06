AK Parti zirvedeki yerini koruyor: GENAR Nisan 2026 anket sonuçlarını açıkladı
Türkiye genelinde 81 ilde 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırma sonuçları, AK Parti'nin birinci parti konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu. GENAR tarafından paylaşılan Türkiye Raporu'nun Nisan 2026 verileri, siyasi tablonun yanı sıra halkın bölgesel savaşlara ve güncel sosyal düzenlemelere bakışını da gözler önüne serdi.
GENAR’ın "Bugün seçim olsa" sorusuna yanıt arayan araştırmasında, siyasi partilerin güncel oy oranları ve halkın gündemdeki kritik meselelere yaklaşımı detaylandırıldı.
Siyasette son durum: AK Parti yüzde 35 bandında
Anket sonuçlarına göre, seçmenin tercihlerinde AK Parti liderliğini koruyor. Partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- AK Parti: %35.3 ile birinci parti konumunda.
- CHP: %30.5 ile ikinci sırada yer alıyor.
- DEM Parti: %9.5 oy oranıyla üçüncü sırada.
- MHP: %8.7 oy alıyor.
- İYİ Parti: %6 oranında gözlemleniyor.
ABD-İran geriliminde sorumlu İsrail ve ABD görülüyor
Türk halkının bölgesel çatışmalara bakışını ölçen ankette, ABD ve İran arasındaki gerilime dair çarpıcı sonuçlar elde edildi. "Savaşın sorumlusu kim?" sorusuna verilen yanıtlarda İran'ın sorumlu tutulma oranının oldukça düşük olduğu görüldü:
- Katılımcıların %41.9'u asıl sorumlu olarak İsrail'i işaret etti.
- %36.4'lük bir kesim ABD'yi sorumlu tuttu.
- İran'ı sorumlu tutanların oranı ise yalnızca %1.8'de kaldı.
Savaştan en çok zarar gören ülkeler sıralamasında ise %31.7 ile İran ilk sırada, %14.27 ile Türkiye ikinci sırada yer aldı. Diğer zarar görenler ise İsrail (%12.9), Arap ülkeleri (%10.5) ve ABD (%5.4) olarak sıralandı. Savaşın kazananı tarafında ise katılımcıların %19.6'sı İsrail, %19.1'i ise ABD yanıtını verdi.
Çocuklara sosyal medya düzenlemesine tam destek
Araştırmada ayrıca toplumsal bir düzenleme olan "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması" da soruldu. Türk halkının bu konudaki tavrı oldukça net çıktı:
- Ankete katılanların %67.9'u, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini olumlu bulduğunu beyan etti.
Bu sonuçlar, toplumun büyük bir kesiminin çocukların dijital dünyadaki güvenliğine yönelik atılan adımları desteklediğini gösteriyor.