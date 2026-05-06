6 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mayıs 1974: Ahmet Emri Yetkin'in vefatı (Son dönem âlimlerinden, şair)
Antalya'daki yolsuzluk Muğla'ya sıçradı! Aynı şüphelilere ballı ihale

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Antalya'daki yolsuzluk Muğla'ya sıçradı! Aynı şüphelilere ballı ihale

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşirken, dosyanın ucu Muğla'ya uzandı. Antalya'da rüşvet ve ihaleye fesat suçlamasıyla tutuklanan iş insanlarının, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden kısa sürede milyonluk ihaleler topladığı ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan 14 kişi arasında yer alan C.M. ve H.V. isimli iş insanlarının Muğla bağlantıları dikkat çekiyor. Muğla merkezli faaliyet yürüten bu şahısların, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden sadece 8 ay içerisinde toplamda 28 milyon liralık iş aldığı belirlendi.

10 milyonluk çalıştay organizasyonu

ANSET soruşturması kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli C.M.'nin, Kasım 2024 ile Nisan 2025 tarihleri arasında Muğla Belediyesi'nden 8 ayrı ihale aldığı kayıtlara geçti. Bu işler arasındaki en yüksek bedelli organizasyonun, yaklaşık 10 milyon lira sözleşme bedeliyle gerçekleştirilen "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" olduğu görüldü. C.M.'nin ayrıca şu işleri de üstlendiği tespit edildi:

  • Çin heyetinin Muğla ziyareti organizasyonu.
  • Turizm Haftası gala yemeği organizasyonu.
  • Türk Bayrağı alım işi.

3 ihaleye 12,8 milyon lira

Soruşturmanın bir diğer tutuklu ismi H.V.'nin de organizasyon şirketi üzerinden Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden peş peşe "ballı" ihaleler aldığı ortaya çıktı. H.V.'ye ait firmanın, 2025 yılı Mart-Temmuz dönemindeki 3 farklı iş için toplamda 12,8 milyon liralık sözleşmeye imza attığı belirlendi. Bu ihalelerin detayları ise şu şekilde:

  • 2025 Rusya Moskova MITT Fuarı: Organizasyon hizmeti için yaklaşık 9 milyon lira.
  • 2025 Çin ITB Şangay Fuarı: Organizasyon hizmeti alım işi için 3,4 milyon lira.

Antalya'daki yolsuzluk çarkının önemli aktörleri olduğu iddia edilen bu isimlerin, Muğla'da belediye bütçesinden aldıkları yüksek bedelli işler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Neron11

Deprem çalıştayı on milyon mu, asıl deprem ahlaki yapıda olmuş, ver Allahım ver helal demem haramı demem yerim ben hesabı
