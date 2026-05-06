Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras'

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün Türk Mutfağı Haftası 2026’nın resmî temasını “Bir Sofrada Miras” olarak açıklamıştır. Türk Mutfağı Haftası, 21–27 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleri ile kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu yılın teması, Türk mutfağını yalnızca yemeklerden ibaret bir yapı olarak değil, yüzyıllar boyunca göçler, ritüeller, imece ruhu ve köklü sofra gelenekleriyle yoğrulmuş, canlı bir ortak kültürel miras olarak yeniden tanımlamaktadır. “Sofra, birlikte olmanın en kadim dilidir” ifadesi temanın ana mesajını yansıtmaktadır. “Yemek, insanları zamanın ötesinde birbirine bağlar.” Tema üç kavramsal katmanda ele alınmaktadır: Diyalog — Sofra, farklı dönemlerin ve kültürlerin ortak anlamı birlikte inşa ettiği bir buluşma zemini olarak; Dönüşüm — Tariften tarife, kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak hafızası olarak; ve Arşiv — Yazılı olmayan tarihin en güvenilir kayıt alanı olan mutfağın, her gün sofralarda yeniden hayat bulması olarak. Yaşayan mirasın tadına varma anlayışıyla düzenlenecek kutlamalar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecektir. Planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmektedir: