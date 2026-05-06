  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz Yıldırım'la birleşiyor: Tek bir rakip kaldı: Fenerbahçe'de 'Haziran Kazanı' kaynıyor... Fenerbahçe'ye kabus yıllarını yaşatan Ali Koç da aday oluyor: Aziz Yıldırım'a rahat yok TOKİ kurasında ismi çıkmayanlar dikkat! Başvuru iadeleri başladı Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras' İmzalar atıldı: Türkiye'den İHA'ların sonunu getiren hava savunma sistemini aldılar Ünlü Youtuber meğer ölüm gemisindeymiş: 'Çok ucuz kurtuldum' 4 ay ile 2 yaş arasında... Rota virüsünden korunmada en iyi yöntem aşıdır...
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras'

Binyılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikâye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk Mutfağı, eşsiz serüvenini dünya ile paylaşmaya devam ediyor. Türk Mutfağı Haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında her yıl ülkemizde ve tüm dünyada etkinliklerle kutlanmaktadır.

#1
Foto - Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras'

Türk Mutfağı Haftası (TMH), bu yıl beşinci kez düzenlenerek, bir yemeğe gerçek değerini kazandıran unsurlara vurgu yapmaktadır. Bu yılın teması olan “Bir Sofrada Miras”, ortak mutfak mirasımıza işlenmiş hikâyeleri, hatıraları, kültürü, gelenekleri ve birikimi öne çıkarmaktadır. Yemek tutkunlarını yalnızca tattığımız eşsiz lezzetlerin değil, sofralarımızdaki ortak mirasın da değerini hatırlamaya davet etmektedir.

#2
Foto - Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras'

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugün Türk Mutfağı Haftası 2026’nın resmî temasını “Bir Sofrada Miras” olarak açıklamıştır. Türk Mutfağı Haftası, 21–27 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir yanındaki Türk diplomatik temsilcilikleri ile kültür merkezlerinde icra edilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Bu yılın teması, Türk mutfağını yalnızca yemeklerden ibaret bir yapı olarak değil, yüzyıllar boyunca göçler, ritüeller, imece ruhu ve köklü sofra gelenekleriyle yoğrulmuş, canlı bir ortak kültürel miras olarak yeniden tanımlamaktadır. “Sofra, birlikte olmanın en kadim dilidir” ifadesi temanın ana mesajını yansıtmaktadır. “Yemek, insanları zamanın ötesinde birbirine bağlar.” Tema üç kavramsal katmanda ele alınmaktadır: Diyalog — Sofra, farklı dönemlerin ve kültürlerin ortak anlamı birlikte inşa ettiği bir buluşma zemini olarak; Dönüşüm — Tariften tarife, kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak hafızası olarak; ve Arşiv — Yazılı olmayan tarihin en güvenilir kayıt alanı olan mutfağın, her gün sofralarda yeniden hayat bulması olarak. Yaşayan mirasın tadına varma anlayışıyla düzenlenecek kutlamalar, hem Türkiye’de hem de yurt dışında Türk büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilecektir. Planlanan faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:

#3
Foto - Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras'

Paylaşılan Sofra Yemekleri: Uzun masalarda bir araya gelmeyi teşvik eden toplu yemek organizasyonları. Şef İş Birlikleri: Türk şeflerle uluslararası şefleri buluşturarak kültürlerarası gastronomi diyaloğunu güçlendiren ortak yemekler. Teknik Gösterimler: Yufka açma, yavaş pişirme (keşkek, tandır) ve açık ateşte ızgara gibi geleneksel yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtıldığı atölye çalışmaları. Lezzet Arşivi: Tarihî tarifler, malzemeler ve teknikleri rehberli tadımlar eşliğinde sunan, basın mensupları, kültür temsilcileri ve gastronomi çevrelerine yönelik, geçici nitelikte bir yaşayan mutfak arşivi. Yaşayan Tarifler Saha Arşivi: Göç ve yerleşimin izlerini taşıyan yemekleri belgeleyerek, bugün varlığını sürdüren bölgesel çeşitliliği gözler önüne sermektedir. Öne Çıkan Lezzetler Bu yılın seçkisi, hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıtan yemeklerden oluşmaktadır. UNESCO listesinde yer alan ‘keşkek’—yavaş pişirilen buğday ve et yemeği— ortak kutlama kültürünü ve imece ruhunu temsil etmektedir. Baklava, ustalık gerektiren bir zanaatın ve geleneklerin nesilden nesile aktarımını simgelemektedir. "Mantı" göç ve yolculuk temalarını yansıtmaktadır. "Dolma", ortak bir mutfak dilindeki çeşitliliği gözler önüne sererken, helva dayanışmayı ve hafızayı temsil etmektedir.

#4
Foto - Türk Mutfağı Haftası 2026'nın Teması Açıklandı: 'Bir Sofrada Miras'

Menüler, tarifler, teknik videolar, kurumsal kimlik materyalleri, afişler ve sosyal medya içerikleri dâhil tüm etkinlik materyallerine turkishcuisineweek.com adresinden erişilebilir. #TürkMutfağıHaftası #SıfırAtık #Sürdürülebilir #Geleneksel #Sağlıklı #21–27Mayıs

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi
Gündem

'Pişmanım' diyen CHP'li Tanju eşinden özür diledi

Bolu Belediyesi eski Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye çalışanı Öznur Ç. ile mesajlaşmalarını kabul ederken eşi Meral Acar Özcan'dan özür..
İsrail'in uykularını kaçırdı! Selçuk Bayraktar'dan 'Muharebe' bombası
Gündem

İsrail'in uykularını kaçırdı! Selçuk Bayraktar'dan 'Muharebe' bombası

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, terör devleti İsrail'in uykularını kaçırmaya devam ediyor. SAHA 2026 kapsamında Baykar'ın ye..
Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü
Gündem

Apar topar görevden aldılar! Akit yazdı, CHP’nin akraba çiftliği çöktü

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit'in yayınları ses getirmeye devam ediyor. Gazetemizin 2 Mayıs'ta “İnsan deği..
Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı
Gündem

Suratları hiç kızarmıyor! Özgür'ü rezil eden "Karabük" yalanı

Karabük’te “devlet hastanesi yok” yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel rezil kepaze oldu. 2014 yılından bu yana hizmet veren Ka..
Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı
Siyaset

Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın dindar insanları hedef alan skandal sözlerini yer..
Halbuki ‘Mavi Vatan masal’ diyen kendileri! Özgür dış politikadan da rahatsız
Gündem

Halbuki ‘Mavi Vatan masal’ diyen kendileri! Özgür dış politikadan da rahatsız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Tüm dünya ateş etrafı çemberi olan Türkiye’nin dış politikadaki ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23