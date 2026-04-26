HÜDA PAR Genel Başkanı İstanbul’da Mevlid-i Nebi etkinliğine katıldı
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından İstanbul Bağcılar’da düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliğine katıldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “Vahdet ve Kurtuluş Önderi Hz. Muhammed” temasıyla İstanbul’da düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliğine iştirak eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Yapıcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün memleketin birçok noktasında Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın #VahdetveKurtuluşÖnderi temasıyla düzenlediği Mevlid-i Nebi etkinlikleri ile Muhammedi sevdanın coşkusu yaşanıyor. Biz de İstanbul’da düzenlenen etkinlikteyiz. Maşallah, kutlu sevda, gönüllerden meydanlara taşmış.”
Bağcılar Meydanı’ndan yükselen kardeşlik sesine kulak verilmesi gerektiğinin altını çizen Yapıcıoğlu, “Bağcılar Meydanı’nda vahdet çağrısı var, kardeşliğe davet var. Bu sese kulak vermeli. Emperyalist ve siyonistler gücünü, dağınıklığımızdan alıyor. Müslümanların kurtuluşunun yolu vahdetten geçiyor.” ifadelerini kullandı. Yapıcıoğlu, açıklamasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Efendimizin örnek ahlakının yaşanması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen bu güzel programlar için Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın, emeği geçenlerden razı olsun.” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23