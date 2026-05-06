Rapçi Mero Almanya'da camide Kur'an okudu, herkes hayran kaldı!
Rapçi Mero Almanya’da camide Kur’an okudu, herkes hayran kaldı!

Nisan ayı başında gittiği kutsal topraklardaki görüntüleri ile dikkat çeken Almanya’da yaşayan Türk kökenli rapçi Mero bu kez Frankfurt’taki bir camide Kur’an-ı kerim okurken gündeme geldi. Kıyamet Suresi’nin 26 ile 38. ayetlerini okuyan Mero’nun etkileyici kıraati, büyük beğeniyle izlendi.

Türkiye’de 2019 yılında yayınladığı ‘Olabilir’ şarkısıyla tanınan rapçi Mero, bu kez müziğiyle değil Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gündeme geldi. Mero, Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir camide Kur’an-ı Kerim’den Kıyamet Suresi’nin 26 ile 38. ayetlerini okudu.

Sanatçının etkileyici kıraati, büyük beğeniyle izlendi. Kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntüler, binlerce beğeni ve yorum aldı.

HAMDOLSUN KAVUŞTURANA

Mero, nisan ayı başında gittiği kutsal topraklardaki görüntüleri ile dikkat çekmişti. Ünlü ismin Mekke’den yaptığı paylaşımlar da kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Mekke’deki ihramlı fotoğraflarını ‘Hamdolsun Kavuşturana’ notuyla paylaşan Mero’ya tebrik ve beğeni yağmıştı.

 

