Rapçi Mero Almanya’da camide Kur’an okudu, herkes hayran kaldı!
Nisan ayı başında gittiği kutsal topraklardaki görüntüleri ile dikkat çeken Almanya’da yaşayan Türk kökenli rapçi Mero bu kez Frankfurt’taki bir camide Kur’an-ı kerim okurken gündeme geldi. Kıyamet Suresi’nin 26 ile 38. ayetlerini okuyan Mero’nun etkileyici kıraati, büyük beğeniyle izlendi.
Sanatçının etkileyici kıraati, büyük beğeniyle izlendi.
HAMDOLSUN KAVUŞTURANA
Mero, nisan ayı başında gittiği kutsal topraklardaki görüntüleri ile dikkat çekmişti. Ünlü ismin Mekke’den yaptığı paylaşımlar da kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.
Mekke’deki ihramlı fotoğraflarını ‘Hamdolsun Kavuşturana’ notuyla paylaşan Mero’ya tebrik ve beğeni yağmıştı.