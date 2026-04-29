HÜDA PAR'dan Hicaz Demiryolu Projesi'ne destek: Türkiye öncülük etmeli
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü Yunus Emiroğlu, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'ı birbirine bağlayacak olan Hicaz Demiryolu Projesi'nin önemine dikkat çekerek, bu sürece Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, partisinin dış politikaya ve İslam coğrafyasında yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

"Türkiye, Hicaz Demiryolu Projesi'ne öncülük etmeli" Bölgesel ittifakların önemini dile getiren Emiroğlu, Suudi Arabistan ile Türkiye’yi Ürdün ve Suriye üzerinden bağlayacak olan Hicaz Demiryolu Projesi'ne ilişkin, “Bu proje, ekonomik ve lojistik iş birliğini güçlendirecektir. Arzu edilen ve hayata geçirilmesi gereken ideal; ABD’nin bölgeden tamamen sökülüp atıldığı, siyonistlerin ise dört bir koldan izole edildiği tam bağımsız bir İslam coğrafyasıdır. Bu idealin gerçekleşmesi için bölge ülkeleri arasında askeri, siyasi ve ticari iş birliğinin vakit kaybetmeksizin artırılması şarttır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye, tarihi mirası ve bölgedeki ağırlığıyla bu projeye ve stratejik iş birliği sürecine öncülük etmelidir.” diyen Emiroğlu, Bölge devletlerini ortak bir askeri ve ekonomik paydada buluşturması, siyonist haydutluğun durdurulması için tek çıkış yoludur. Bölgesel ittifak güçlenmeli, siyonizm izole edilmeli ve dış müdahalelerden bağımsız bir iş birliği zemini oluşturulmalıdır.” ifadelerini kullandı. “Siyonist rejim ateşkesleri yalnızca "oyalama taktiği" olarak kullanıyor” Açıklamasının son bölümünde Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki gelişmeleri değerlendiren Emiroğlu, siyonist rejimin ilan edilen ateşkesleri yalnızca "oyalama taktiği" olarak kullandığını belirtti. Silahlı direnişin olmadığı Batı Şeria'da yaşanan katliamlara dikkat çeken Emiroğlu, "2026 yılının başında Batı Şeria’da 41 Filistinli şehit edilmiş, saldırı sayısı 8 bin 691 gibi korkunç bir sayıya ulaşmıştır. Onaylanan 34 yeni illegal yerleşim planı, siyonistlerin asıl niyetinin güvenlik değil, etnik temizlik yaparak bir halkın topraklarını işgal etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Batı Şeria’daki bu tablo, siyonist rejimin hiçbir makul gerekçeye dayanma ihtiyacı duymadığını açıkça ortaya koymaktadır.” şeklinde konuştu. "Siyonist terör şebekesi kayıtsız şartsız izolasyona alınmalıdır" İslam ülkelerine somut siyasi ve askeri adım atma çağrısında bulunan HÜDA PAR Sözcüsü Emiroğlu, "İşgal rejimine Gazze, Lübnan ve Suriye topraklarından kayıtsız şartsız, derhal ve kesin çekilme şartı dayatılmalıdır. Siyonist rejimin tüm askeri, ticari ve ekonomik tedarik hatları tam izolasyonla kesilmeli; enerji, gıda ve lojistik destek sağlayan tüm kanallar derhal kapatılmalıdır." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Yorumlar

misafir

Vaybe bazen düzgün projeler üretbiliyormış. 
