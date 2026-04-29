HÜDA PAR'dan Hicaz Demiryolu Projesi'ne destek: Türkiye öncülük etmeli

“Türkiye, tarihi mirası ve bölgedeki ağırlığıyla bu projeye ve stratejik iş birliği sürecine öncülük etmelidir.” diyen Emiroğlu, Bölge devletlerini ortak bir askeri ve ekonomik paydada buluşturması, siyonist haydutluğun durdurulması için tek çıkış yoludur. Bölgesel ittifak güçlenmeli, siyonizm izole edilmeli ve dış müdahalelerden bağımsız bir iş birliği zemini oluşturulmalıdır.” ifadelerini kullandı. “Siyonist rejim ateşkesleri yalnızca "oyalama taktiği" olarak kullanıyor” Açıklamasının son bölümünde Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'daki gelişmeleri değerlendiren Emiroğlu, siyonist rejimin ilan edilen ateşkesleri yalnızca "oyalama taktiği" olarak kullandığını belirtti. Silahlı direnişin olmadığı Batı Şeria'da yaşanan katliamlara dikkat çeken Emiroğlu, "2026 yılının başında Batı Şeria’da 41 Filistinli şehit edilmiş, saldırı sayısı 8 bin 691 gibi korkunç bir sayıya ulaşmıştır. Onaylanan 34 yeni illegal yerleşim planı, siyonistlerin asıl niyetinin güvenlik değil, etnik temizlik yaparak bir halkın topraklarını işgal etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Batı Şeria’daki bu tablo, siyonist rejimin hiçbir makul gerekçeye dayanma ihtiyacı duymadığını açıkça ortaya koymaktadır.” şeklinde konuştu. "Siyonist terör şebekesi kayıtsız şartsız izolasyona alınmalıdır" İslam ülkelerine somut siyasi ve askeri adım atma çağrısında bulunan HÜDA PAR Sözcüsü Emiroğlu, "İşgal rejimine Gazze, Lübnan ve Suriye topraklarından kayıtsız şartsız, derhal ve kesin çekilme şartı dayatılmalıdır. Siyonist rejimin tüm askeri, ticari ve ekonomik tedarik hatları tam izolasyonla kesilmeli; enerji, gıda ve lojistik destek sağlayan tüm kanallar derhal kapatılmalıdır." sözleriyle açıklamasını noktaladı.