HÜDA PAR Diyarbakır belediye başkan adayları 2019

HÜDA PAR belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere girecek partilerin başında Hür Dava Partisi de yer aldı. HÜDA PAR’ın güçlü olduğu iller arasında yer alan Diyarbakır’da belediye başkan adayı kim oldu? HÜDA PAR Diyarbakır belediye başkan adayı açıklandı mı?

24 Haziran genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA PAR, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partiler arasında yer aldı. HÜDA PAR doğu ve güneydoğu’da etkili olan partiler arasında yer almakta. HDP, Cumhur İttifakı’na karşı bölgesel 7 partiyle yerel seçim ittifakı yaptı. Başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’da tabanı bulunan HÜDA PAR’ın belediye başkan adayları mı çıkaracak yoksa ittifak mı yapacak? HÜDA PAR Diyarbakır belediye başkan adayı kim olacak? soruları merak ediliyordu. Konuya ilişkin HÜDA PAR’dan açıklama geldi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)2019 yerel seçimleriyle ilgili kararını cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Özel bir televizyon kanalına konuk olan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, cuma günü parti yetkililerinin yapacağı toplantının ardından yerel seçimlerle ilgili alacakları kararları cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. HÜDA PAR Diyarbakır'da aday çıkarması durumunda HÜDA PAR Diyarbakır belediye başkan adaylarını buradan tatip edebilirsiniz.

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Bağlar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 32

Hüda Par % 4

Bismil 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 68

AK Parti % 25

Hüda Par % 3

Çermik 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

BDP % 41

Hüda Par % 8

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Sur 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 54

AK Parti % 36

Hüda Par % 6