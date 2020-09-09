  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Huawei'den "Petal Search" ile kişiselleştirilmiş arama ve uygulama yönetimi
Ekonomi

Huawei'den "Petal Search" ile kişiselleştirilmiş arama ve uygulama yönetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:32:44 -
Huawei'den "Petal Search" ile kişiselleştirilmiş arama ve uygulama yönetimi

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin geliştirdiği arama motoru Petal Search, hem kullanıcıların aradıkları bilgiye hızla ulaşmasını sağlıyor hem de gelişmiş bir uygulama dağıtım merkezi olarak çalışıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, AppGallery ile doğrudan entegre çalışan ve Qwant ile Yandex arama motorlarının gücü ile birçok farklı kaynaktan aynı anda uygulama araması yapabilen Petal Search, bulunan uygulamaların hangi kaynaktan yükleneceği ve Huawei’nin güvenlik testlerinden geçip geçmediği bilgisini de sonuç ekranında gösteriyor.

Üçüncü parti kaynaklar arasında Aptoide, APKMonk, APKPure, APKCenter ve UpToDown yer alıyor. Böylece kullanıcılar tam olarak istedikleri uygulamayı, istedikleri kaynaktan ve güvenlik kontrolleri önceden yapılmış şekilde indirebiliyor. Petal Search aynı zamanda indirilen ve daha önce cihazda bulunan uygulamaların güncellemelerini de kontrol ederek kullanıcıya yardımcı oluyor.

Petal Search ile aynı zamanda haber, görsel, video, müzik, spor etkinlikleri, otel ve restoran rezervasyonu, uçak bileti gibi aramalar da yapılabiliyor. Tüm arama sonuçları, kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirilebiliyor.

Uygulama bulma konusunda özelleşmiş tam bir arama motoru olarak çalışan Petal Search, ters görsel aramalarını da destekliyor. Kullanıcı belli bir görsele benzer görselleri, ister dosya olarak Petal Search’e tanıtarak ister akıllı telefon kamerasından fotoğrafını çekerek arama işlemine başlayabiliyor.


- Petal Search tüm Android cihazlarla uyumlu


Kapsamlı ve benzersiz bir arama deneyimi için farklı kategorilerdeki çeşitli yerel hizmetlerden haberlere, görsellere, videolara ve uygulamalara ulaşılmasını sağlayan Petal Search, tüm bunları yaparken sıkı gizlilik ve telif hakkı koruma standartlarına bağlı çalışıyor.

GDPR uyumluluğu için European Privacy Seal tarafından onaylanan Petal Search, kullanıcının kişisel verilerini izlemiyor ve herhangi bir analizde kullanmıyor. Aynı şekilde maksimum güvenlik ve gizlilik sağlamak için çerezlerin kaydı ve analizi de yapılmıyor. Daha güvenli bir deneyim için kullanıcı verileri kullanıcının kendi bölgesinde saklanıyor.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara yüklenebilen AppGallery üzerinden indirilebilen Petal Search, sadece Huawei değil, tüm Android cihazlar için uygulama arama, yükleme ve güncelleme hizmeti verebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar
Dünya

Çin Ordusu duyurdu: Bize ateş açtılar

Çin ve Hindistan arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Çin ordusu Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki tartışmalı sınır olan La..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru
Medya

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak çıkış: Yapılan her şey doğru

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda b..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı