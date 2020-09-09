Huawei'den "Petal Search" ile kişiselleştirilmiş arama ve uygulama yönetimi

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin geliştirdiği arama motoru Petal Search, hem kullanıcıların aradıkları bilgiye hızla ulaşmasını sağlıyor hem de gelişmiş bir uygulama dağıtım merkezi olarak çalışıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, AppGallery ile doğrudan entegre çalışan ve Qwant ile Yandex arama motorlarının gücü ile birçok farklı kaynaktan aynı anda uygulama araması yapabilen Petal Search, bulunan uygulamaların hangi kaynaktan yükleneceği ve Huawei’nin güvenlik testlerinden geçip geçmediği bilgisini de sonuç ekranında gösteriyor.

Üçüncü parti kaynaklar arasında Aptoide, APKMonk, APKPure, APKCenter ve UpToDown yer alıyor. Böylece kullanıcılar tam olarak istedikleri uygulamayı, istedikleri kaynaktan ve güvenlik kontrolleri önceden yapılmış şekilde indirebiliyor. Petal Search aynı zamanda indirilen ve daha önce cihazda bulunan uygulamaların güncellemelerini de kontrol ederek kullanıcıya yardımcı oluyor.

Petal Search ile aynı zamanda haber, görsel, video, müzik, spor etkinlikleri, otel ve restoran rezervasyonu, uçak bileti gibi aramalar da yapılabiliyor. Tüm arama sonuçları, kullanıcının kişisel tercihlerine ve bulunduğu lokasyona göre özelleştirilebiliyor.

Uygulama bulma konusunda özelleşmiş tam bir arama motoru olarak çalışan Petal Search, ters görsel aramalarını da destekliyor. Kullanıcı belli bir görsele benzer görselleri, ister dosya olarak Petal Search’e tanıtarak ister akıllı telefon kamerasından fotoğrafını çekerek arama işlemine başlayabiliyor.





- Petal Search tüm Android cihazlarla uyumlu





Kapsamlı ve benzersiz bir arama deneyimi için farklı kategorilerdeki çeşitli yerel hizmetlerden haberlere, görsellere, videolara ve uygulamalara ulaşılmasını sağlayan Petal Search, tüm bunları yaparken sıkı gizlilik ve telif hakkı koruma standartlarına bağlı çalışıyor.

GDPR uyumluluğu için European Privacy Seal tarafından onaylanan Petal Search, kullanıcının kişisel verilerini izlemiyor ve herhangi bir analizde kullanmıyor. Aynı şekilde maksimum güvenlik ve gizlilik sağlamak için çerezlerin kaydı ve analizi de yapılmıyor. Daha güvenli bir deneyim için kullanıcı verileri kullanıcının kendi bölgesinde saklanıyor.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara yüklenebilen AppGallery üzerinden indirilebilen Petal Search, sadece Huawei değil, tüm Android cihazlar için uygulama arama, yükleme ve güncelleme hizmeti verebiliyor.