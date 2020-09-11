Huawei MateBook X tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Huawei, Huawei MateBook Serisi'nin en son üyesi Huawei MateBook X'i duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MateBook X, nerede olursa olsun yaratıcılık ve üretkenlikten vazgeçmeyen, her zaman hareket halinde olan tüketicilere ilham vermek için taşınabilirlik, inovasyon ve akıllı deneyimde önemli geliştirmelerle dikkat çekiyor.

Ultra taşınabilir deneyim, 1 kg ağırlığında ultra hafif ve inceliği yalnızca 13,6 mm olan gövdede bir araya gelen kompakt dizüstü bilgisayar ile yeniden tanımlanıyor.

Hafif dizüstü bilgisayar, 13 inçlik gövdesi ile, bir dergi gibi herhangi bir sırt çantasına kolayca sığıyor.

CNC kesim işlemiyle üretilen hafif magnezyum alüminyum yekpare gövdeye sahip ultra taşınabilir Huawei MateBook X, sağlamlık düşünülerek üretildi. Yüzeyde pürüzsüz görünüm elde etmek için gelişmiş bir püskürtme işlemi de uygulanıyor ve bu da cihaza stil katıyor.

Parıltılı sedef ve sim tozundan esinlenen Huawei MateBook X, CMF tasarımını dört parıltılı renk grubuyla bir sanat formuna yükseltiyor. Silver Frost, Forest Green, Interstellar Blue ve Sakura Pink.

Yeni HUAWEI MateBook X, yüzde 90 ekran / gövde oranı sunan çerçevesiz bir tasarımla üretilen Sonsuz FullView Ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayar.

LTPS ekranı, ayrıntı ve renk canlılığı ile inanılmaz bir görsel deneyim sunmak için yüzde 100 sRGB renk gamını ve 3K çözünürlüğü (3000x2000) destekliyor.

Kullanıcılar daha fazla içerik görüntüleyen 3:2 ekran oranıyla daha verimli çalışabiliyor. Ekran ayrıca, kullanıcıların bir akıllı telefonda olduğu kadar kolay bir şekilde üç parmakla aşağı kaydırarak ekran görüntüsü almasına olanak tanıyan Parmak Hareketleri Ekran Görüntüsü gibi hareket desteğiyle birlikte çoklu dokunma özelliğine sahip.

Huawei MateBook X’in Türkiye'de ekim ayında satışa sunulması planlanıyor.