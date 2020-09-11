Huawei, FreeBuds Pro'yu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Gerçek Kablosuz Stereo (TWS) kulaklıkları Huawei FreeBuds Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi.



Huawei açıklamasına göre, minimalizmin tasarım ilkelerine bağlı kalan Huawei FreeBuds Pro, her bir öğenin işlevsel olmasını sağlarken, gereksiz tasarım özelliklerini ortadan kaldırıyor. Yeni kulaklıklar, aktif gürültü önleme teknolojisi ile işçilik, ses kalitesi ve uzun süreli konfor sunuyor.

Huawei FreeBuds Pro, üç farklı boyutta silikon kulak tıkacı ile birlikte geliyor. Ayrıca, Huawei Ses Laboratuvarı, dünya çapında binden fazla gerçek kullanıcıdan kulak kanalı verilerini topladı ve analiz etti. Böylece Huawei AI Life uygulamasında bulunan ve kullanıcıların mükemmel uyumu bulmalarını sağlayan bir uyum algılama özelliği ile kulaklığı güçlendirdi.



Ek olarak, yeni Huawei FreeBuds Pro'nun kendine özgü kare şekilli gövdesi, aynı zamanda harici gürültüyü en aza indiriyor. Rüzgar geçirmez tasarım, rüzgar gürültüsünü azaltmak için ses alma deliklerini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar yürürken, koşarken veya bisiklete binerken bile dış gürültüden etkilenmiyorlar. Ayrıca kullanıcılar, Huawei FreeBuds Pro kulaklık gövdelerini kullanarak zahmetsizce aktif gürültü engellemeyi etkinleştirebilir, ses seviyesini ayarlayabilir, aramaları yanıtlayabilir, oynat düğmesine basabilir ve şarkıları atlayabilirler. Huawei FreeBuds Pro, yanlış dokunuşları en aza indirmek için tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını doğru bir şekilde tespit ediyor.







- Gürültü engelleme





Huawei FreeBuds Pro ile Huawei'nin ses mühendisleri, hoparlör ve dinamik sürücü arasına özelleştirilmiş bir dinamik süspansiyon ekledi. Önde gelen Hi-Fi üreticileri tarafından kullanılan bir tekniği kablosuz kulaklıklara taşıyan bu teknoloji, tüm kulaklığın akustik sistemini stabilize ederek canlı ve net bir ses sağlamak için titreşimleri azaltıyor.

FreeBuds Pro,kullanıcının kulak tipine göre sesi otomatik olarak optimize etmek için kulak içi mikrofondan gelen verileri kullanan yeni bir özellik olan Dinamik EQ Ayarı ile ses kalitesini tamamlanıyor.



Huawei FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü giderme özelliğine sahip TWS kulaklığı olma unvanıyla öne çıkıyor. Önceki modellerde iyileştirilen gürültü giderme 40dB'ye kadar artırılırken, kapalı kulak içi oturma doğal olarak dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Bunu daha da geliştiren kulaklıkların içine ve dışına yerleştirilen çift mikrofon, ortamdaki gürültüyü hızla belirleyip ve çevresel gürültüyü etkili bir şekilde kesmek için üç gürültü önleme modu (Ultra Mod, Rahat Mod ve Genel Mod) arasında otomatik geçiş yapıyor.

Kullanıcı evde, yürüyüşte veya yoğun bir metro istasyonunda olsun, Huawei FreeBuds Pro, ortamı akıllıca algılayarak gürültü engelleme deneyimini iyileştiriyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor.



Huawei FreeBuds Pro, aynı zamanda dünyanın ilk akıllı çift antenli Bluetooth kulaklığı olma özelliğini de taşıyor. Huawei FreeBuds Pro'da her kulaklık, kesintisiz bir bağlantı için 360 derece çok yönlü Bluetooth sinyal kapsama alanı sunan iki Bluetooth anteni ile donatıldı.



Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor. Android, iOS ve Windows ile gerçekleştirilen Çift Bağlantı, kullanıcıların tek bir markaya bağlı kalmadan cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceği anlamına geliyor.



Huawei Free Buds Pro'nun ekim ayında Türkiye'de satışta olması planlanıyor.







