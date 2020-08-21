Shenzhen Huawei Technologies Co., Ltd. 1988 yılında kurulmuştur. Huawei Çin menşeli ve çok uluslu bir şirkettir. Araştırma, geliştirme, üretim ve iletişim ekipmanlarının satışında uzmanlaşmış bir yüksek teknoloji kuruluşudur. Huawei, 2012 yılı itibarıyla, Ericsson'u geçerek dünyanın en büyük cihaz üreticisi sıralamasında ilk sırada yerini almıştır.

Huawei ne üretir?

Huawei tarafından geliştirilen ve üretilen ürün grubu; anahtar, iletim, erişim ağı, kablosuz ve mobil telekomünikasyon, ATM, veri telekomünikasyon, akıllı ağ, destek ağı, akıllı HF anahtar gücü, güç ekipmanı ve ortam merkezi izleme sistemini kapsıyor. ASIC tasarımı 0,35 µm kadar gelişmiş. Huawei'nin anahtarları ve erişim ağları, Çin'in 29 idari birimi üzerinden satıldı ve konuşlandırıldı ve yerel telefon hizmetinin üst düzey ağları tarafından geniş çapta onaylandı. İletim, kablosuz erişim ağı, akıllı ağ, destek ağı, akıllı HF anahtar gücü, güç ekipmanı ve ortam merkezileştirilmiş izleme sistemleri gibi başlıca iletişim ürünlerinin tümü, Çin'in telekomünikasyon ağları üzerinden ölçekli uygulamaya konulmuştur.

Huawei'nin Ar-Ge yatırımı, her yıl satış gelirinin yaklaşık% 10'unu oluşturmaktadır. Ar-Ge yatırımı 1998'de 880 milyon RMB'ye ulaştı ve 1999'da 1.5 milyar RMB olması bekleniyor. 1999'daki Ar-Ge yatırımı aşağıdaki ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için kullanılacak: 10G'nin üzerinde SDH ekipmanı, multimedya telekomünikasyon ürünleri ve seri yönlendiriciler ve güvenlik duvarları. Huawei'nin tüm organizasyonu geliştirme, pazarlama, üretim, hizmet, finans ve lojistik olarak ikiye ayrılabilir. Geliştirme sektörü dört bölümden oluşur: ürün planlama ofisi, merkezi araştırma birimi, süreç içi test birimi ve daha önce ürün planlama, geliştirme, süreç içi test ve geliştirmeden sorumlu olan teknoloji ve mühendislik birimi. ölçekli ticarileştirme. Çin genelinde 33 Huawei pazarlama acentesi, 35 müşteri hizmetleri merkezi ve zamanında ve hızlı müşteri hizmetleri sağlamak için denizaşırı ülkelere uzanan bazı teknik destek ofisleri bulunmaktadır. Huawei, toplam personelinin% 40'ını oluşturan 3.200'ün üzerinde Ar-Ge personeline sahiptir. Şekil 3.4, Huawei'nin insan kaynakları yapısını göstermektedir.