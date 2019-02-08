HTŞ’nin mahkemesinde yargılanacaklar

Geçtiğimiz yıl kurulduğunu resmen ilan eden Tanzim Hurras Ed-Din grubu ile Heyet Tahrir-i Şam arasında İdlib'de gerginliğin fitili geçtiğimiz günlerde ateşlendi.

Geçtiğimiz ay başlattığı operasyonla İdlib kentinin yarısını kontrol altına alan Heyet Tahrir-i Şam eski bir rejim subayının liderliğinde yeni bir birleşme ve bir Savunma Bakanlığı kurma projesi Tanzim Hurras Ed-Din grubu tarafından olumsuz karşılanması ile başlayan gerginlik, Hurras Ed-Din savaşçılarının i Tel Hudeyye kontrol noktasında Heyet Tahrir-i Şam güçlerine ateş açılması ile devam etti.

Heyet Tahrir Şam, Tanzim Hurras Ed-Din'e bağlı liderlerden Ebu Ömer el-libi ve Ebu Mahmut Hamavi'yi tutukladı. Tutuklama sırasında Heyet Tahrir Şam'ın istihbarat birimleri Ebu Ömer el-libi ve Ebu Mahmut Hamavi'nin telefonlarına el koydu.

Ardından başlayan gerginlik bugün yapılan anlaşma ile son buldu. İki grup arasındaki görüşmelerde ‘'Taraflar, medya üzerinden atışmaların durdurulması ve saldırgan düşmana karşı savaşta aralarında yardımlaşma'' sözü verdi.

Anlaşmaya göre;

1- Olaydaki kan meselesiyle ilgili kadının Ebu Muhammed Vehub olarak tayin edildiği bir mahkemenin teşkil olunması ve Hurrasud-Din'den ateş edenlerin tutuklanıp mahkemeye sevk edilmeleri.

2- Hurrasud-Din'in Badiye bölgesi içerisinde bir eylemde bulunacağında bunun ancak Heyet Tahriru'ş-Şam Badiye bölgesi yetkilileri ile uyum ile yürütülmesi.