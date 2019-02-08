0553 313 94 23

HTŞ’nin mahkemesinde yargılanacaklar

Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı ile 'ateşkes' anlaşmasına vardığı İdlib'de Heyet Tahrir Şam ve Tanzim Hurras Ed-Din arasında yükselen tansiyon varılan anlaşma ile sona erdi.

08 Şubat 2019 Cuma 18:06
HTŞ’nin mahkemesinde yargılanacaklar

Geçtiğimiz yıl kurulduğunu resmen ilan eden Tanzim Hurras Ed-Din grubu ile Heyet Tahrir-i Şam arasında İdlib'de gerginliğin fitili geçtiğimiz günlerde ateşlendi.

Geçtiğimiz ay başlattığı operasyonla İdlib kentinin yarısını kontrol altına alan Heyet Tahrir-i Şam eski bir rejim subayının liderliğinde yeni bir birleşme ve bir Savunma Bakanlığı kurma projesi Tanzim Hurras Ed-Din grubu tarafından olumsuz karşılanması ile başlayan gerginlik, Hurras Ed-Din savaşçılarının i Tel Hudeyye kontrol noktasında Heyet Tahrir-i Şam güçlerine ateş açılması ile devam etti.

Heyet Tahrir Şam, Tanzim Hurras Ed-Din'e bağlı liderlerden Ebu Ömer el-libi ve Ebu Mahmut Hamavi'yi tutukladı. Tutuklama sırasında Heyet Tahrir Şam'ın istihbarat birimleri Ebu Ömer el-libi ve Ebu Mahmut Hamavi'nin telefonlarına el koydu.

Ardından başlayan gerginlik bugün yapılan anlaşma ile son buldu. İki grup arasındaki görüşmelerde ‘'Taraflar, medya üzerinden atışmaların durdurulması ve saldırgan düşmana karşı savaşta aralarında yardımlaşma'' sözü verdi.

Anlaşmaya göre;

1- Olaydaki kan meselesiyle ilgili kadının Ebu Muhammed Vehub olarak tayin edildiği bir mahkemenin teşkil olunması ve Hurrasud-Din'den ateş edenlerin tutuklanıp mahkemeye sevk edilmeleri.

2- Hurrasud-Din'in Badiye bölgesi içerisinde bir eylemde bulunacağında bunun ancak Heyet Tahriru'ş-Şam Badiye bölgesi yetkilileri ile uyum ile yürütülmesi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 18:06
  1. heyet tahrir şam
  2. htş
  3. tanzim hurras ed-din

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle tamamladı
    1. Borsa günü düşüşle tamamladı
    2. Avrupa Birliği Suudileri o listeye..
    3. Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı
    4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    6. İzmir'de rüşvet operasyonu! Her..
    7. "Yerel Seçim Yolunda Teşkilat..
    8. CHP'nin sosyalist adayı, yeni..
    9. Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanı..
    10. "Uyuyan bir güzel var, öpücük..
    11. Çinliler, Beşiktaş'ın yüzünü güldürecek!
    12. HTŞ’nin mahkemesinde yargılanacaklar
    13. Başkan Erdoğan yeni hesap açtı
    14. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili..
    15. İsrail Gazze'de bir çocuğu şehit etti
    16. Erdoğan bazı partililere sert çıktı:..
    17. 11 üniversiteye rektör atanacak
    18. Şam'da 'kimliği belirsiz' duvar yazıları
    19. Muğla'da Badem Çiçeği Festivali
    20. Bakan Çavuşoğlu tramvay hattında test..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları