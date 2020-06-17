HSBC'den 35 bin kişilik işçi kıyımı!

İngiltere'nin en büyük bankası olan HSBC daha önce duyurduğu 35 bin kişiyi işten çıkarma planını tekrar devreye sokuyor.

HSBC Üst Yöneticisi (CEO) Noel Quinn, bankanın dünya çapındaki 235 bin personeline gönderdiği notta, neredeyse tüm dışardan işe alımları askıya almaya devam edeceklerini söyledi.Quinn, "İşten çıkarmaları süresiz olarak durduramadık. Bu olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı meselesi" dedi. Banka sözcüsü notun içeriğini doğruladı.