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Ekonomi

HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

Banka, şubat ayında açıklanan fakat Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan işten çıkarma planının uygulamaya konulduğu duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:52:13 -
HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı

LONDRA (AA) - İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarında 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planlarının yürürlüğe konduğunu bildirdi.

Bankanın çalışanlarına gönderdiği bilgi notunda, şubat ayında açıklanan fakat sonradan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 35 bin kişinin işten çıkarılması yönündeki planının yeniden uygulamaya konduğu kaydedildi.

HSBC yetkilileri tarafından AA muhabiri ile paylaşılan ve bankanın üst yöneticisi (CEO) Noel Quinn'in imzasını taşıyan bilgi notunda, “Halihazırda 235 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Orta vadede bunun 200 bine inmesini planlıyoruz.” şeklindeki ifadesine yer verildi.

Quinn, mart ayında salgın nedeniyle işten çıkartma planının askıya alındığını belirterek, “Şu anda birçok ülke, virüsün yayılmasını yavaşlattı ve karantinadan çıkıyor. İlk çeyrekte karımızın azaldığını göreceksiniz. Tüm ekonomik tahminler oldukça zorlu bir döneme ilerlediğimize işaret ediyor. Bunun sonucunda işten çıkarmaların yeniden başlatılması için düğmeye basmak zorunda kalacağız.” ifadelerini kullandı.

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