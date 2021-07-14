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Yerel Horoz dövüştüren kişiye rekor ceza
Yerel

Horoz dövüştüren kişiye rekor ceza

Kayseri'de horoz dövüştüren kişiye 26 bin 55 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 16:37:00 -
Horoz dövüştüren kişiye rekor ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde seyirci ve oyuncu tribünü bulunan bir evde bahisli horoz dövüştürüldüğü ihbarı alındı.

Erkilet Şehit İlhan Odabaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri ile düzenlenen operasyonda bir kişi yakalanırken, görevlileri fark eden diğer kişiler evin arka tarafından kaçarak uzaklaştı.

Evde bulunan biri yaralı, beş dövüş horozu ve horoz kafeslerine el konuldu.

Horoz dövüştürdüğü tespit edilen kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 26 bin 55 lira idari para cezası kesildi.

Horozlar ise tedavi ve bakım için Anadolu Harikalar Diyarı'nda görevli veteriner hekime teslim edildi.

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