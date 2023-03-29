Horlamayı basite almayın! Hayatı böyle tehdit ediyor

Erişkinlerde horlama ve uyku apnesi (uykuda solunumun birkaç saniye durması), uyku esnasında üst solunum yolu tıkanmaları sonucunda oluşuyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ege Akça, sık sık uykunun bölünmesi, konsantrasyon güçlüğü, gündüz uykululuk hali gibi şikayetlerle kendisini gösteren horlama ve uyku apnesinin ilerleyen zamanlarda akciğerde direnç oluşmasına bağlı 'sağ kalp yetmezliği' gibi kalıcı hasarlara sebep olabileceğini belirtti.

Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ege Akça, Horlama ve uyku apnesinin genellikle burun tıkanıklığına bağlı olmadığını söyleyerek, “Genel bilinenin aksine horlama ve uyku apnesi burun tıkanıklığına bağlı değil, yumuşak damak ve dilin uyku esnasında arkaya düşmesine bağlı olmaktadır. Daha nadir olarak zayıf hastalarda burun tıkanıklığına bağlı horlama ve uyku apnesi görülebilmektedir” diye konuştu.

“Ehliyet almaya engel olabilir”

Horlama ve uyku apnesinin genellikle kilolu bireylerde görüldüğünü anlatan Akça, “Bu sebeple obezite sınırları içerisinde olan kişilerin ehliyet alabilmesi veya ehliyetini yeniletmesi için kendilerinde uyku apnesinin olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Tanı ve tedavide uykuda oksijen değerleri, solunum durma süresi gibi birçok parametrenin bakıldığı polisomnografi (uyku testi) altın standarttır” ifadesini kullandı.

Tedavisi mümkün

Tedavisi hakkında bilgiler veren Op. Dr. Mehmet Ege Akça sözlerine şöyle devam etti:

“Zayıf hastalarda cerrahi yöntemler ve uykuda solunum cihazı (CPAP) önerilmektedir. Kilolu bireylerde öncelikle kilo verilmesini amaçlayan diyet, spor, genel yaşam değişiklikleri, mide operasyonları gibi alternatifler düşünülmelidir. Ancak bunların erken dönemde yapılamadığı durumlarda yine cerrahi yöntemler ve uykuda solunum cihazı (CPAP) uygulanılmaktadır”

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“Çocuklarda durum biraz daha farklı”

Çocuklardaki horlama ve uyku apnesinin çoğunlukla geniz eti ve bademcik büyüklüğünden kaynaklandığını belirten Op. Dr. Akça, bunun erişkinlerden farklı olarak gelişme geriliği, diş çürümeleri, konuşma problemleri ve hatta ‘tekrarlayan orta kulak iltihaplarına’ sebep olabileceğinin altını çizdi.