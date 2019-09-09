Hong Konglu göstericiler ABD'den yardım istedi: Hong Kong'u özgürlüğüne kavuştur!

Hong Kong'da aylardır protestolara neden olan yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen, yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor.

Trump'tan yardım istediler

Binlerce Hong Konglu şehrin ada kısmında bulunan Merkez İstasyonu yakınındaki Amerikan Konsolosluğu önünde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'tan özgürlük ve demokrasi adına yardım istedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmadan önce Hong Kong'daki sorunu "insani" bir şekilde çözmesi gerektiğini söylemişti.

"Hong Kong'u özgürlüğe kavuştur"

Hong Kong'un merkezindeki Chater Garden’da toplanan göstericiler, “Pekin'e diren, Hong Kong'u Özgürlüğe Kavuştur” ve “Hong Kong'dan yana ol, özgürlük için mücadele et” sloganları attı. Ellerinde ABD bayrakları bulunan binlerce gösterici “Başkan Trump lütfen Hong Kong’u özgürlüğe kavuştur” pankartıyla ABD Konsolosluğu’na yürüdü.

Amerikan bayraklarıyla slogan attılar

Protestoların 14'üncü haftasında ellerinde Amerikan bayraklarıyla sloganlar atan ve pankartlar taşıyan göstericiler herhangi bir şiddet olayına karışmazken, Hong Kong polisi her ihtimale karşı hazır bulundu.