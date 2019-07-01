Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı! "Çin'e değil İngiltere'ye bağlıyız" 1997 yılına kadar bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'da, Çin karşıtları büyük bir eyleme imza attı.

Çin'in Hong Kong idari bölgesinde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular, büyük bir eylem başlattı. İngiliz yanlısı grupların desteğiyle, bugün Hong Kong'daki meclis binası basıldı. Çin 99 yıl bekledi Çin, Hong Kong için 99 yıl bekledi. 30 Haziran 1997 gecesi, yüzyılı aşan bir süredir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong kenti, Çin’e devredildi. Büyük protestolar Çin'e devredilmesinin 22. yılında bugün İngiltere'ye bağlı Hong Kong'u destekleyenler, büyük bir protesto gösterisine imza attı. Yasa tasarısı muhalifleri korkutuyor Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

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