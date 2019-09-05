Honduras'ta eski Devlet Başkanı'nın eşine 58 yıl hapis

TEGUCIGALPA (AA) - Honduras'ta "yolsuzluktan" mahkum edilen eski Devlet Başkanı Porfirio Lobo'nun eşi Rosa Elena Bonilla, 58 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, geçen ay "eşinin görev yaptığı 2010-2014'te devlet hazinesinden yaklaşık 600 bin dolar parayı zimmetine geçirmekten" suçlu bulunan Bonilla'yı, 58 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bonilla'nın ayrıca zimmete geçirilen meblağın yaklaşık yüzde 10'unu geri ödemek zorunda kalacağı bildirildi.

Savcılar, Bonilla'nın söz konusu parayı mücevher almak ve kredi kartını ödemek için kullandığını belirtti. Honduras'ta mahkeme, geçen ay, Bonilla'yı zimmete para geçirmekten suçlu bulmuştu.

Aynı davada yargılanan Bonilla'nın erkek kardeşi Mauricio Mora ise beraat etmişti.

Bonilla hakkındaki suçlamalar, ülkede yolsuzluk karşıtı büyük kitle gösterilerinin ardından 2016'da göreve başlayan, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) kurduğu Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca gündeme getirilmişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.