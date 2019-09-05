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Honduras'ta eski Devlet Başkanı'nın eşine 58 yıl hapis

05 Eylül 2019 Perşembe 08:57
Honduras'ta eski Devlet Başkanı'nın eşine 58 yıl hapis

TEGUCIGALPA (AA) - Honduras'ta "yolsuzluktan" mahkum edilen eski Devlet Başkanı Porfirio Lobo'nun eşi Rosa Elena Bonilla, 58 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, geçen ay "eşinin görev yaptığı 2010-2014'te devlet hazinesinden yaklaşık 600 bin dolar parayı zimmetine geçirmekten" suçlu bulunan Bonilla'yı, 58 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bonilla'nın ayrıca zimmete geçirilen meblağın yaklaşık yüzde 10'unu geri ödemek zorunda kalacağı bildirildi.

Savcılar, Bonilla'nın söz konusu parayı mücevher almak ve kredi kartını ödemek için kullandığını belirtti.

Honduras'ta mahkeme, geçen ay, Bonilla'yı zimmete para geçirmekten suçlu bulmuştu.

Aynı davada yargılanan Bonilla'nın erkek kardeşi Mauricio Mora ise beraat etmişti.

Bonilla hakkındaki suçlamalar, ülkede yolsuzluk karşıtı büyük kitle gösterilerinin ardından 2016'da göreve başlayan, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) kurduğu Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunca gündeme getirilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:57
  1. Porfirio Lobo

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