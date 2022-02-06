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Dünya Honduras Devlet Başkanı Castro koronavirüse yakalandı
Dünya

Honduras Devlet Başkanı Castro koronavirüse yakalandı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 23:43:00 -
Honduras Devlet Başkanı Castro koronavirüse yakalandı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Honduras’ta geçtiğimiz sene 28 Kasım’da yapılan seçimlerden zaferle çıkan ve ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olan Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karantinaya girecek

Castro, hafif semptomları olduğunu belirterek, karantinaya girdiğini ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini aktardı. Castro, ayrıca bir önceki testinin ise negatif çıktığını ifade etti.

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