Honduras Devlet Başkanı Castro koronavirüse yakalandı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Honduras’ta geçtiğimiz sene 28 Kasım’da yapılan seçimlerden zaferle çıkan ve ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı olan Xiomara Castro, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karantinaya girecek

Castro, hafif semptomları olduğunu belirterek, karantinaya girdiğini ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini aktardı. Castro, ayrıca bir önceki testinin ise negatif çıktığını ifade etti.