Hollywood'da pek çok oyuncu greve hazırlanıyor: Protesto yürüyüşü ile ilgili o haber, kritik açıklamalar

Hollywood'da senaristlerin iki aydır devam eden grevine oyuncular da katılabilir.

Oyuncular sendikası SAG-AFTRA'nın sözleşmelerle ilgili müzakere süreci, greve gidilmesini engellemek amacıyla iki haftaya yakın uzatılmıştı; bu süre bugün yerel saatle gece yarısı doluyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde oyuncular da Amerikan Yazarlar Sendikası (WGA) üyelerinin ücret artışı talebiyle başlattıkları greve katılacaklar.

WGA üyesi senaristler Disney, Netflix, Amazon ve Apple için program yapan stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile anlaşmaya varamayınca 2 Mayıs'ta greve gitmişti.

Oyuncular sendikası ve AMPTP, sözleşme görüşmeleri devam ederken yorum yapmayacaklarını söylediler.

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